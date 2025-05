Alessio Pili Stella è tra i protagonisti di Uomini e Donne, ma chi è una volta spenti i riflettori? Ecco qualche curiosità in più su di lui.

Il famoso dating show di Maria De Filippi continua a far conoscere al grande pubblico un personaggio dopo l’altro, che entrano in studio per incontrare la propria anima gemella. Alessio fa parte del Trono Over e, nel corso di ogni puntata, è sempre stato capace di catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alla sua determinazione, anche se il suo percorso nel programma ha sempre vissuto diversi alti e bassi. Il cavaliere ha avuto una storia con Claudia Lenti e, una volta terminata, è tornato in studio al fine di rimettersi in gioco e di continuare la ricerca dell’amore vero.

Non tutti sanno che, quando si spengono i riflettori, il suo lavoro è molto distante dal mondo dello spettacolo e della tv. Ecco cosa fa il protagonista del programma Mediaset.

Uomini e Donne, chi è il cavaliere Alessio

Nonostante il successo ottenuto con il programma Uomini e Donne, lui ha sempre preferito restare nella riservatezza e non rivelare molto sulla sua vita personale. Il suo profilo Instagram vanta però la presenza di circa 16.000 followers. L’uomo ha 45 anni, è originario di Torino e siede nel parterre maschile del Trono Over. Di lavoro fa inoltre il procuratore sportivo, non ha matrimoni né figli e sin da subito si è detto alla ricerca di un po’ di stabilità emotiva. Dopo aver terminato la conoscenza con Prasanna, Alessio ha deciso di conoscere più donne ed è quindi uscito con Morena, Francesca, Agnese, Valentina. Alla fine è uscito con Agnese e ha anche confessato di aver trascorso la notte con Francesca, evento che lo ha portato ad allontanarsi definitivamente da Agnese.

Nel corso di queste ultime puntate di Uomini e Donne, per lui è scesa la nuova dama Gaia, con cui ha voluto prendere un aperitivo. Tra di loro ci sono stati dei baci, ma le ultime settimane non sono state semplici per via dei problemi familiari di lei. Entrambi hanno però comunque deciso di portare avanti la loro frequentazione. Alla fine, dopo varie discussioni, hanno scelto di interrompere il legame. Alessio ha così chiesto il numero anche ad una nuova dama, Valentina.

Luana si sta invece concentrando su Giovanni e, dopo alcune settimane di frequentazione, Valentina ha lasciato il numero a Pierpaolo. Il cavaliere ha quindi chiuso la frequentazione anche con lei.