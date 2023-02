Alessio Vassallo, chi è/ In “Sei donne, il mistero di Leila” il primo ruolo gay

Alessio Vassallo, chi è

Alessio Vassallo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 28 febbraio, di Oggi è un altro giorno. L’attore è uno dei protagonisti della serie “Sei donne, il mistero di Leila”, in onda su Rai 1 a partire da questa sera. Nella fiction Vassallo interpreta Emanuele, il poliziotto che affianca Anna Conti (Maya Sansa) nelle indagini. È il suo primo ruolo gay: “La serie però solleva il tema, importantissimo, del sapersi porre in ascolto. Quando infatti il mio personaggio, Emanuele, lo fa, capisce che la forza della protagonista è solo una maschera. Inizieranno ad aprirsi reciprocamente e a comunicare. In Sei donne la vera indagine è quella che i personaggi compiono su se stessi”, ha detto a Rolling Stone.

Nato a Palermo nel 1983, Alessio Vassallo è celebre per il ruolo di Mimì Augello nel “Giovane Montalbano”. Nel frattempo è nei teatri con lo spettacolo “La concessione del telefono”, sempre da Andrea Camilleri, e in tv con il programma di RaiCultura L’altro ’900.

Alessio Vassallo: i progetti futuro

Di recente Alessio Vassallo è apparso nella fiction Sopravvissuti, al fianco di Lino Guanciale, e nel film tv natalizio “Se mi lasci ti sposo”, della serie Rai “Purché finisca bene”. Prossimamente sarà nel biopic “Stoccata vincente”, ispirato alla storia dello schermitore siciliano campione del mondo Paolo Pizzo: “Per questo ruolo ho perso quasi dieci chili. Ho avuto la fortuna di allenarmi proprio con lui e di capire cosa vuol dire vedere il mondo attraverso una griglia. In pedana ci si va a prendere la vittoria punto per punto, proprio come nella vita: ci si batte per cercare di imporre una propria identità, non solo sportiva ma anche personale”, ha detto a Rolling Stone. L’attore sarà anche protagonista del film “Stelle binarie” di Gianluca Maria Tavarelli.

