Alessio Vassallo, chi è Ginevra Pisani, la moglie dell'attore: ex Uomini e Donne, ha 15 anni in meno di lui. Un grande amore suggellato dalle nozze

Alessio Vassallo ha sposato solo pochi mesi fa Ginevra Pisani una splendida e intima cerimonia a Napoli, la loro città del cuore. L’attore è legato dal 2021 alla giovane, ex corteggiatrice di Uomini e Donne (dell’ex tronista Claudio D’Angelo) nonché ex valletta de L’Eredità, scelta per via delle sue enormi qualità. Poco dopo quell’esperienza nello show, Ginevra è stata notata sui social proprio da Alessio che decise di scriverle.

I due, lontano per via dei rispettivi lavori, inizialmente si sono scambiati messaggi che nel corso del tempo hanno visto aumentare la frequenza e l’intensità tanto da lasciare spazio a vere e proprie lettere. Ne è nato un intenso corteggiamento da parte di Alessio Vassallo che dopo qualche mese è riuscito a conquistarla. I due, dopo quattro anni di fidanzamento, sono convolati a nozze nel settembre del 2025: una cerimonia intima ed emozionante, circondati dagli amici più cari e dai loro parenti.

Alessio Vassallo, chi è la moglie Ginevra Pisani: “Mi dà equilibrio”

Alessio Vassallo raccontava a Vanity Fair, qualche giorno prima delle nozze, cosa lo avesse spinto a chiedere la mano a Ginevra Pisani, la sua fidanzata da quattro anni: “La sposo perché mi dà equilibrio ed è la mia luce nei momenti bui”. Insomma, i due sono riusciti negli anni a trasformare il loro amore in una storia salda e ricca di sentimenti che ha portato alle nozze. Un matrimonio, quello di Alessio Vassallo e Ginevra Pisani, intimo ma allo stesso tempo raccontato nei minimi dettagli sui social nei giorni successivi: dalla splendida location agli abiti su misura e ancora le emozionanti dediche che i due si sono fatti reciprocamente. Parole che esprimono a pieno il grande amore che lega Alessio Vassallo e Ginevra Pisani ormai da anni. I due, nonostante una differenza di età di ben 15 anni, sono riusciti infatti a costruire la loro splendida famiglia.