Alessio Vassallo: il buio della ludopatia, la relazione tossica e la rinascita grazie a Ginevra Pisani.

Chi è Alessio Vassallo? Questa la domanda che si stanno facendo in molti per via della messa in onda della serie L’altro ispettore su Rai 1. A partire dal 2 dicembre scopriremo le vicende di Domenico Dodaro, interpretato proprio dall’attore. “Questa è una serie che parla di tutti perché noi siamo anche il lavoro che facciamo. Il lavoro crea dignità e crea identità. Diciamo: “Sono un avvocato, sono un attore, sono un operaio…“, ha spiegato Alessio Alessio Vassallo: il buio della ludopatia, la relazione tossica e la rinascita grazie a Ginevra Pisani, che ha a cuore le tematiche dei diritti dei lavoratori.

Totti indagato per abbandono di minore: svelata la chat di Ilary Blasi/ "Come hai potuto lasciarla da sola?"

“Ognuno ha diritto di tornare a casa dopo le ore lavorative. La parola chiave di “L’altro ispettore” è ‘cura’: Dodaro si prende cura di sua figlia e dei lavoratori e il modo in cui lo fa l’ho imparato dai miei genitori. Li ringrazierò sempre per questo insegnamento“, continua l’attore. Classe 1983, Alessio Vassallo nasce a Palermo ma dopo la maturità si trasferisce a Roma per studiare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Da qui, i suoi lavori più noti come la parte nel film I baci mai dati, Viola di mare e Fino a qui tutto bene.

Pierina Paganelli, Loris “Su Louis ho avuto subito dubbi”/ "Incidente? Spero che Manuela e Giuliano...”

Alessio Vassallo, il matrimonio con Ginevra Pisani: “Lei è la persona giusta“

Alessio Vassallo ha recitato in moltissime serie tv tra cui “I Medici – Lorenzo il Magnifico“, Black Out – Le verità nascoste e Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, vincendo anche un Nastro d’Argento. Celebre poi il matrimonio con Ginevra Pisani, conosciuta per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. I due si sono sposati a Napoli nella famosa Villa Scipione a Posillipo: “È stato un giorno bellissimo, un punto di arrivo perché Ginevra è la persona giusta”, aveva detto l’attore su Tv Sorrisi e Canzoni.

Alessio Vassallo è L'Altro Ispettore Domenico Dodaro: anticipazioni/ Perchè è importante la nuova fiction Rai

Nel corso della sua vita Alessio Vassallo si è trovato a combattere contro la ludopatia, malattia che ha affrontato con la psicoanalisi. “Credo che la miccia sia stata tutta la rabbia che covavo: i trascorsi al liceo, le delusioni sul lavoro. Soffrivo ma non riuscivo a esprimere questo mio malessere”, aveva raccontato a Lo Speccio, ” L’analisi è stata fondamentale per smettere di giocare. Però la fascinazione resta. Se passo davanti a un Casinò, mi prudono le mani”. Durante il racconto, ha confessato di aver perso addirittura 50 mila euro, con grandi sensi di colpa che gli causavano attacchi di panico e ansia.