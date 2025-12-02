Alessio Vassallo è L'Altro Ispettore Domenico Dodaro: anticipazioni e trama, perchè è importante la nuova fiction Rai

Anticipazioni L’Altro Ispettore: chi è Domenico Dodaro interpretato da Alessio Vassallo

Debutta questa sera su Rai1 la nuova fiction L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo nei panni appunto del protagonista Domenico Dodaro. La trama della nuova fiction ruota attorno ad un tema molto importante e complicato del nostro Paese, la sicurezza sul lavoro e le morti bianche. Non ci sono indagini, omicidi, pistole e scene d’azione ma viene raccontata, forse per la prima volta, un’altra realtà quella dei cantieri, delle cave e degli ospedali. Ecco chi è Altro Ispettore, non ispettore di polizia ma del lavoro che al lavoro usa intelligenza ed empatia.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, prossime puntate/ Cihan smaschera Fusun ma finisce sotto accusa

L’attore che interpreta L’Altro Ispettore Domenico Dodaro è Alessio Vassallo, ospite nella puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo già visto in altre fiction di successo come Le Indagini di Lolita Lobosco, Black Out Le verità nascoste e Il Giovane Montalbano in cui interpretava il vice commissario Mimì Augello, braccio destro di Salvo Montalbano. Ruolo che nella serie principale è stato ricoperto da Cesare Bocci, anche lui presente nella nuova fiction di Rai 1 nei panni di Alessandro un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto allo stesso incidente in cui è morto il padre il di Mimmo. Nel cast fanno parte anche Francesca Inaudi nei panni della PM Raffaella Pacini e Silvia Mazzieri in quelli di Eleonora Lagonegro primo amore del protagonista. Domenico è vedovo ed ha una figlia, Mimì, Angelica Tuccini.

Come finisce tra Sandokan e Marianna, lei muore? Anticipazioni/ Trama originale stravolta? Pubblico deluso

Alessio Vassallo svela: “Ecco chi è L’Altro Ispettore e perché è diverso dalle altre fiction”

Delle anticipazioni L’Altro Ispettore le ha fornite Vassallo in un’intervista rilasciata a TvBlog: “Il mio è un ispettore diverso proprio perché pone domande ma non interroga, è gentile ed empatico. Non cerca risposte ma le domande giuste: un motto che dovrei mettere in pratica nella mia vita, anche se faccio un po’ più di fatica. Quell’imprinting mi ha aiutato molto, e mi ha dato quella responsabilità di far vedere il lavoro, che crea identità alle persone.” E l’attore ha anche aggiunto che questa è una seria che l’obbiettivo di fortificare il concetto di lavoro e di dignità del lavoro ed il fatto che non esistono mestieri di Seria A e lavori di Serie B. e che il diritto alla sicurezza è per tutti. La fiction è composta da quattro puntata e la prima va in onda questa sera a partire dalle 21.35 su Rai1.

