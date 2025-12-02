Alessio Vassallo, protagonista ne L’altro ispettore, ha raccontato degli episodi di bullismo e dell’amore tossico sfociato nella malattia.

Grande attesa per l’esordio di Alessio Vassallo nel ruolo di protagonista ne L’altro ispettore; una fiction che si appresta a conquistare il pubblico per la sua unicità e che alimenta la curiosità intorno al protagonista anche oltre le sue gesta sul set. L’attore si è spesso raccontato nel merito delle esperienze del passato, dei momenti dolorosi che in qualche modo hanno forgiato la persona che è oggi; dall’ex fidanzata – della quale non ha mai rivelato l’identità – con la quale ha vissuto un tortuoso amore tossico, agli episodi di bullismo da ragazzo passando per la scoperta della malattia.

“Era un grande amore, ma malato”, parlava così a Vanity Fair Alessio Vassallo a proposito della relazione tossica vissuta a causa dei comportamenti di una ex fidanzata del passato, prima di conoscere sua moglie Ginevra. La donna controllava tutto, anche le pratiche più banali; una circostanza che inizialmente non aveva inquadrato in qualcosa di negativo ma che con il tempo lo ha portato a riflettere sul destino di quel rapporto e sulla necessità di salvarsi. “Non avevo più il mio tempo, mi sentivo in gabbia”. La scintilla, quasi paradossalmente, è stata la malattia: “Mi è venuto il morbo di Crohn e ho capito che dovevo alzare un muro”.

Alessio Vassallo e il calvario del bullismo: “Mi sentivo colpevole…”

Non solo l’amore tossico, anche il bullismo tra i momenti difficili di Alessio Vassallo, protagonista ne L’altro ispettore. Come riporta Leggo, l’attore aprì uno scorcio su quel passato burrascoso in un’intervista di molti anni fa (2009) rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni. “Ero sottoposto ad una pressione costante e violenta, un tormento psicologico durato anni”.

Parole forti quelle di Alessio Vassallo nel descrivere gli episodi di bullismo; segno di un’esperienza scandita da dolore e sofferenza e che fortunatamente è riuscito ad affrontare. “Compiti bruciati, occhiali rotti, dolore fisico…”. La violenza di quei gesti era scandita sia dalla parte fisica che psicologica e nel frattempo cresceva la rabbia dell’attore che percepiva l’ingiustizia di quel che stava subendo. “Provavo dolore e schivo, penso sia come lo stupro… Ti senti un fallito, colpevole”. Fortunatamente, tra passione per la boxe e passione per la recitazione, ha trovato la chiave per reagire.

