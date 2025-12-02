Alessio Vassallo si racconta a La Volta Buona tra matrimonio con sua moglie Ginevra, figli e ruolo ne ‘L’altro ispettore’.

Non solo ‘L’altro ispettore’ per Alessio Vassallo, c’è la vita privata dell’attore a prendersi la scena nel corso dell’intervista a La Volta Buona dove i temi più caldi sono il viaggio di nozze con sua moglie Ginevra – sposata lo scorso 20 settembre 2025 – e il concetto di paternità e dunque il proposito di avere dei figli. Si parte dunque dalle parole al miele per la dolce metà, colei che con semplicità regala gioia quotidiana al protagonista della nuova fiction di Rai Uno: “Ginevra riesce a strapparmi un sorriso ogni giorno e penso sia il regalo migliore che io possa ricevere, una conquista che ho fatto e che in effetti lei mi ha chiesto: ‘sorridi di più’”.

C’è il tema del viaggio di nozze, Alessio Vassallo e sua moglie Ginevra hanno dovuto rimandare – almeno per il momento – l’organizzazione della tanto agognata luna di miele. “Ho iniziato a girare un nuovo film appena dopo il matrimonio e quindi non c’è stato tempo, però lo faremo”. La coppia è ancora in alto mare per quanto riguarda la meta; la consorte vorrebbe raggiungere l’Africa. L’attore invece: “Preferirei qualcosa di più rilassante”.

Alessio Vassallo a La Volta Buona: “Con ‘L’altro ispettore’ tanti messaggi importanti…”

In attesa del viaggio di nozze, Alessio Vassallo si gode l’esordio de ‘L’altro ispettore’ – questa sera, 2 dicembre 2025, la prima puntata su Rai Uno – consapevole dei molteplici messaggi racchiusi nella trama che spera di veicolare con il suo personaggio. “Mimmo è un eroe di tutti i giorni; oltre a toccare la tematica della sicurezza sul lavoro racconta la dignità che deve appartenere ad ogni lavoro. C’è la vita privata, i disastri amorosi che combinerò e questo imparare ad essere padre giorno dopo giorno dato che non c’è più la moglie, vedovo. Una bambina che mi insegnerà ad essere padre”.

Proprio il tema della paternità che emerge ne ‘L’altro ispettore’ alimenta una riflessione di Alessio Vassallo a La Volta Buona a proposito del sogno di dare alla luce dei figli: “Ancora non ne ho avuti ma sono sicuro che sarei un buon padre; merito dei miei genitori che sono stati un grande esempio”.