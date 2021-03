Alessio Zucchini, chi è?/ “Moglie? Geloso della vita privata” ma il gossip svela…

Giornalista sin da giovanissimo, Alessio Zucchini ha dedicato anima e corpo alla professione. Ha iniziato quando aveva solo 18 anni e oggi, a 47, è stato volto del Tg1 ma anche di programmi noti della Rai come UnoMattina Estate, condotto al fianco di Mia Ceran. Ha iniziato lasciando la sua città in Umbria per trasferirsi a Torino, dove ha iniziato a lavorare per una radio locale.

Ha avuto inizio così la sua carriera, “Poi tornai a Perugia per frequentare la Scuola di giornalismo delle Rai: nel 2003 cominciai a fare qualche sostituzione al Tg1” ha rivelato Zucchini anni fa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. E se la carriera di Zucchini è cosa ben nota, non vale lo stesso per la vita privata di cui, invece, si è detto particolarmente geloso.

Chi è la compagna di Alessio Zucchini? Due figli e…

Qualche indiscrezione sulla vita privata di Alessio Zucchini comunque c’è. Una volta realizzato il sogno lavorativo di diventare un giornalista affermato, Alessio ha trovato anche l’amore. Non si conosce il nome della sua compagna, ma sembra certo che sia da anni legato ad una donna e che abbia due figli: una femmina di dodici anni e un maschio di nove. Rimane comunque il mistero su chi sia la sua dolce metà e madre dei bambini.

