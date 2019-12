Alessio Zucchini/ “In Tv i tempi sono limitati, quello che mi…” (Vieni da me)

Alessio Zucchini è uno dei giornalisti più noti del Tg1 che è poi anche diventato un conduttore. Cresciuto in Umbria, dove i genitori possedevano una radio locale, ha cercato di seguire le orme del giornalista di Raiuno Paolo Frajese al punto da essersi laureato in Scienze della Comunicazione per poi frequentarela scuola di Giornalismo della Rai e nel 2003 inizia a lavorare su Rai1. Alessio Zucchini, oggi, venerdì 6 dicembre, ospite di Vieni da me, si racconta svelando anche aspetti inediti della sua vita professionale e privata. Zucchini, infatti, ha anche un blogger dove si lascia andare a riflessioni su tutto ciò che lo colpisce. A tal proposito, infatti, dice: “In Tv i tempi sono limitati, puoi raccontare quello che vedi, quello che trovi in un minuto, al massimo un minuto e mezzo. Tutto quello che resta fuori e mi interessa, mi colpisce, mi emoziona, lo scrivo sul blog La zucca bacata”.

LA VITA PRIVATA DI ALESSIO ZUCCHINI

Pur essendosi concentrato sulla propria carriera, Alessio Zucchini è riuscito comunque a realizzarsi anche dal punto di vista privato. Molto riservato e geloso della propria privacy, il giornalista non parla mai della propria vita privata. Di lui, infatti, si sa che è sposato ed è padre di due figli. L’identità della donna che ha conquistato il cuore del giornalista, però, non è nota. Caterina Balivo, durante l’intervista, riuscirà a strappare qualche dichiarazione più privata al volto del telegiornale della rete ammiraglia della Rai? Semplice, elegante e mai sopra le righe, il giornalista si sbottonerà un po’ sulla sua vita privata?

