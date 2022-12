ALESTORM/ Finalmente in concerto in Italia il 1 febbraio

Gli Alestorm sono oggi i più illustri rappresentanti del genere “Folk-metal piratesco”, il che significa che le loro canzoni, ascoltate a tutto volume (o meglio, per stare in tema, “a cannone”), hanno il potere di trasformare l’ascoltatore in un feroce bucaniere e di fargli provare le straordinarie avventure che sognava da bambino, leggendo Salgari o Stevenson. Vi arrampicherete, vestiti di stracci, su vecchie sartie ammuffite; sfiderete la furia delle tempeste, diretti ai confini del mondo; spartire il bottino col resto della ciurma… ma soprattutto berrete litri di rum (e non credo solo con la fantasia), perché: tonight we drink together / tomorrow we may die. (Mexico).

GIOVANNI PEZZOLI E' MORTO/ Addio al batterista degli Stadio: aveva 70 anni

Le loro sono delle sonorità a cavallo tra le suggestioni evocative di Hans Zimmer, le drinking songs da pub e il death-metal più estremo: tre elementi che mischiati danno vita a un cocktail esplosivo e da non perdere!

Eredi dei primi grandi pirati del heavy metal, i mitici Running Wild, gli Alestorm saranno a Milano il 1° febbraio 2023, accompagnati dalla storica formazione power-metal dei Gloryhammer!

Gianluca Grignani: "A Sanremo per il karma"/ "Io incontrollabile? Mi conoscono bene…"

In apertura si esibiranno Wind Rose e Rumahoy.

Ecco i dettagli della data:

ALESTORM

GLORYHAMMER

+ Wind Rose

+ Rumahoy

01 febbraio 2023 – MILANO @ Alcatraz

BIGLIETTI

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3So83Wd

Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 42,00

ORARI:

Apertura cancelli: 17:00

Inizio concerti: 18:00

LEGGI ANCHE:

Ozzy Osbourne: "Sono stato sette settimane in prigione"/ "Sulla magia nera…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA