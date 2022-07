Alex/ A Tim Summer Hits da single! Finita la storia con Cosmary

Alex sarà tra i grandi protagonisti dei Tim Summer Hits 2022. Il giovane artista è entrato nel cuore del pubblico anche per il suo carattere timido oltre che ovviamente per la musica. In una recente intervista dopo la fine della trasmissione televisiva Amici 21 ha spiegato di quanto questa esperienza abbia arricchito il suo bagaglio formativo, avere la possibilità di lavorare con artisti affermati e di esperienza come Giordana Angi e Michele Bravi è stato un grande supporto anche nella realizzazione dei suoi ultimi brani. È uscito pochi giorni fa l’ultimo video ufficiale del brano “Non siamo soli”. Gia delle prime immagini si coglie immediatamente il grido di speranza. Alex canta tra cielo e terrà vestito completamente di bianco, appare nelle vesti candide di un angelo che porta buone nuove e rassicura. Nel video molte persone ripetono il ritornello come un monito un incoraggiamento che avvicina gli uni agli altri senza discriminazione.

Perché Blanco è assente a Tim Summer Hits 2022 di Roma?/ La scelta dopo l'incidente

Alex, un astro nascente ma single!

Alessandro Rina in arte Alex nasce a Como il 16 giugno del 2020 ha partecipato al talent show Amici 21 come musicista e autore dei propri pezzi. Presentando alle audizioni il suo inedito Sogni dal cielo, ha commosso i giudici che non solo hanno lodato le sue qualità, sia di autore che di cantante, ma gli hanno permesso di accedere al programma e il supporto di Lorella Cuccarini e di altri docenti impegnati a giudicare e a seguire i ragazzi durante la trasmissione lo hanno visto prendere parte con merito alla finale del talent televisivo. Si è aggiudicato il secondo posto nella classifica definitiva, vincitore del premio Oreo del calore di ventimila euro ma soprattutto come dichiara Maria de Filippi confermandosi uno degli autori di successo della musica Italiana del futuro, un sicuro trampolino di lancio per questo giovane artista che ha puntato tutto e per tutto sulla musica.

Tananai, come sta dopo l'infortunio?/ Fan in allarme: "Tour a rischio?", lui replica "Anche se in stampelle…"

Alex all’interno del programma ha vinto due volte perché pare aver trovato l’amore, una scintilla scoccata subito con la ballerina Cosmary, lei era stata eliminata da tempo ma il loro rapporto sembra non essere che all’inizio: in una recente intervista con Verissimo Alex afferma che la prima persona che ha voluto incontrare dopo il programma è proprio Cosmary è stata lei a far si che aprisse il suo cuore a nuove e intense emozioni. La coppia Alex-Cosmary come hanno confermato i diretti interessati è giunta oramai alla fine…

Il video di Non siamo soli di Alex

LEGGI ANCHE:

Fedez "vorrei altri figli"/ Il rapper pronto ad allargare la famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA