Alex, Albe, Serena o Dario, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Anticipazioni: le coppie si dividono?

Anche la semifinale di Amici 21 sarà caratterizzata da un combattuto ballottaggio finale. L’ottava puntata del serale di Amici 2022, che anticipa la finalissima della prossima settimana, avrà due eliminati, entrambi decisi alla fine del ballottaggio. Il funzionamento della semifinale, d’altronde, è del tutto diverso: a sfidarsi per rimanere nella scuola alla fine della puntata saranno, infatti, in quattro e non in due come di consueto.

La consueta sfida finale di Amici 21 sul palco sarà dunque a quattro, poi starà alla giuria decidere chi sarà eliminato e chi, invece, conquisterà la finale. Ma quali sono i quattro allievi finiti al ballottaggio nella semifinale di Amici 21? Si tratta di Albe, cantante allievo di Anna Pettinelli; Dario, ballerino allievo di Veronica Peparini; Alex, cantante allievo di Lorella Cuccarini e Serena, ballerina e allieva di Raimondo Todaro.

Albe, Alex, Serena o Dario: chi è stato eliminato al serale Amici 21

Quattro allievi rischiano questa sera l’eliminazione dal serale di Amici 2022 e il non accesso alla finale della prossima settimana. Sappiamo che ognuno dei quattro allievi si esibirà come sempre al centro dello studio ma nessuno verrà salvato prima del rientro in casetta. Solo lì Maria De Filippi annuncerà i due nomi che hanno conquistato la finale e i due che, invece, dovranno definitivamente abbandonare la scuola di Amici. Ma chi tra i quattro allievi ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Questa sera non ci sono anticipazioni certe sugli eliminati e, quindi, non sono da escludere colpi di scena.

