Alex, Amici 2022/ Regolamento infranto scatta il provvedimento, riscatto al serale?

Amici 2022, Alex infrange il regolamento per utilizzo Internet e pc improprio

A poche ore dalla messa in onda del secondo serale Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, desta clamore generale il caso che vede il cantante Alex tacciato di trasgressione delle regole disposte al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Lo stesso concerne l’uso del pc e l’accesso a Internet messi a disposizione nella casetta dei talenti per fini legati allo studio e/o la preparazione per la fase finale dello show.

Alex insieme alla compagna di squadra Sissi (entrambi i due cantanti gareggiano al serale di Amici 2022 nella squadra capeggiata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro) hanno commesso più infrazioni, trasgredendo il regolamento di Amici 2022: in particolare, Alex è accusato di accesso su gruppi social, per motivi non legati allo studio della disciplina canto.

Da qui, quindi, la scelta della produzione Mediaset di estendere il provvedimento disciplinare a tutta la classe dei 16 concorrenti ammessi al serale di Amici 2022, negando indistintamente a ballerini e cantanti l’utilizzo del pc e l’accesso a Internet, dopo più infrazioni perpetratesi ancor prima che esplodesse il caso Alex e Sissi. Una punizione esemplare che desta tra le reazioni più disparate, anche di contestazione, non solo nella scuola più amata dagli italiani ma anche tra i telespettatori attivi in rete.

Scatta il provvedimento prima del secondo serale di Amici 2022: l’occhio pubblico si divide

Rispetto al provvedimento disciplinare stabilito dalla produzione di Amici 2022 ed esteso a tutti i 16 concorrenti in corsa si registrano i dissensi di Luigi Strangis e LDA, entrambi membri del team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. LDA, figlio di Gigi D’Alessio, in particolare, teme il peggio per lui, dal momento che senza il pc ora non dispone più dei testi, basi musicali e altri lavori realizzati in vista del secondo serale di Amici 2022. A fare eco al figlio d’arte è Luigi Strangis, che contesta il provvedimento, dal momento che è solito usare il pc per la preparazione delle sue basi musicali con la chitarra.

Anche i telespettatori contestano a gran voce il provvedimento esteso a tutti i concorrenti di Amici 2022. In particolare, sul profilo Instagram del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi c’è chi – tra gli utenti del web- ritiene che il provvedimento spettasse ai soli colpevoli delle infrazioni del regolamento e non all’intera classe dei talenti ammessi al serale.

Nel frattempo, tra Alex e Sissi a scatenare le reazioni più dure rispetto al discusso provvedimento, nella scuola, è in particolare il primo. Questo, dal momento che Alex al secolo Alessandro Rina di recente si era scagliato aspramente contro Nunzio Stancampiano, tacciandolo insieme ad altri compagni, tra cui Aisha, di aver trasgredito le regole disposte per l’uso di Internet e pc nella scuola. “Ho sbagliato io, come hai sbagliato tu”, è la replica stizzita di Nunzio, che quindi accusa a sua volta Alex. E l’altro latinista, Leo, poi rincara la dose, parlando vis à vis ad Alex: “Sei venuto a farci la morale a noi…”.

