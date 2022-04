Alex Amici 21, presenta “Senza chiedere permesso”/ La posizione su iTunes sorprende!

Alex a poche ora dal serale di Amici 21 può esultare per la seconda posizione raggiunta su iTunes Italy, in Top Songs chart.

C’è grande attesa generale per il settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, e intanto Alex (Alessandro Rina) ha rilasciato il nuovo inedito dal titolo Senza chiedere permesso. Il brano, il cui rilascio è avvenuto alla mezzanotte tra il 29 e il 30 aprile 2022, debutta alla #2 della pregevole Top songs chart di iTunes Italy e può definirsi uno dei singoli più amati ad oggi pubblicati da Alex, stando alle reazioni social dei fan del cantante e pupillo di Lorella Cuccarini, e potrebbe consacrare il giovane come papabile vincitore tra i possibili finalisti del talent show.

Alex è reduce dal successo conseguito al sesto serale di Amici 21 con il guanto di sfida vinto in un duetto con Sissi ( Silvia Cesana), che li ha visti schierarsi contro Luigi Strangis in duo con LDA, a prova di cover sulle note di Se piovesse il tuo nome di Elisa. Il guanto voluto da Lorella Cuccarini ha destato tra le polemiche più disparate del web e ha diviso i telespettatori di Amici 21 a metà, tra chi ritiene che il punto della giuria sia andato ai vincitori -Alex e Sissi- per meritocrazia e chi invece sostiene che il punto andasse a Luigi e LDA per l’interpretazione e l’aggiunta di barre profonde da parte del figlio di Gigi D’Alessio. Tuttavia in queste ore Alex può esultare per la seconda posizione raggiunta su iTunes Italy, in Top Songs chart.

Testo di Senza chiedere permesso, nuovo singolo di Alex

Come emerso nel daytime di Amici 21, andato in onda il 29 aprile 2022 su Canale 5, Alex ha presentato al centro studio al talent-show il nuovo singolo dal titolo Senza chiedere permesso. Un’esibizione che è stata caricata sul canale Youtube ufficiale del talent di Maria De Filippi.

Ho sempre avuto la tendenza a scusarmi ogni volta

quasi per la mia esistenza non tirare mai la corda

mettere gli altri sempre prima di ogni mia esigenza

non aspettare di mancarti ad ogni mia partenza

rimanere un passo indietro in ogni situazione

camminare sopra un vetro piuttosto che chiedere un favore

per questione di carattere alla fine

fatto sta che la ragione non te la so dire

ma adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto neanche a te

se vado o resto

e niente al mondo in fondo vale più di questo

senza chiedere permesso

mai più chiedere permesso

mi è pesato sempre addosso il giudizio della gente

come fossi sotto esame, tipo fare la patente

e vedevo i sentimenti come un pò un campo minato

che in un attimo ti perde e non sai più dove sei entrato

c’era sempre qualche cosa che poi non andava a posto

e dopo tanto rinunciare ho smesso di pagarne il costo

Perchè adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto neanche a te

se vado o resto

e niente al mondo in fondo vale più di questo

senza chiedere permesso

sentire l’urgenza di amarsi davvero

e far ripartire ogni cosa da zero

sono stato per troppo a bussare alla porta

e non mi hai dato risposta

aspettare da dentro qualcuno che dicesse avanti

però adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto neanche a te

se vado o resto

e niente al mondo in fondo vale più di questo

senza chiedere permesso

mai più chiedere permesso











