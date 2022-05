Alex, Amici 21/ Supera Sissi tra i favoriti alla vittoria finale: la categoria canto?

Amici 21, finale: Alex scala posizioni nei pronostici sulla vittoria finale

Mancano pochi minuti alla messa in onda della finale di Amici 21, attesa per la prima serata del 15 maggio 2022 su Canale 5, e i principali siti di scommesse Sisal, Snai e Planetwin mostrano le quote di scommesse registrate sui 6 concorrenti, rispetto al nome del papabile vincitore finale del talent. Dai dati in questione, scaturiscono inoltre anche i nomi dei papabili vincitori dei due circuiti paralleli che compongono il contest di Amici 21, il canto e il ballo. Nella relativa classifica degli scommettitori sul vincitore finale del talent, si posiziona al secondo posto Alex (Alessandro Rina), che supera inaspettatamente colei che era data per super favorita fino a pochi giorni fa, ovvero Sissi (Silvia Cesana).

Il cantante e pupillo di Lorella Cuccarini al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi è nel dettaglio il secondo talento su cui gli scommettitori puntano come papabile vincitore del circuito canto, che prevede in palio un montepremi del valore di 50mila euro; in contemporanea il cantante di Sogni al cielo è indicato come secondo papabile vincitore finale del talent, in corsa per il montepremi finale del valore di 150mila euro. Ma non è tutto. Oltre ai montepremi dello show, inoltre, sono previsti anche altri riconoscimenti per i 6 finalisti del grand final del talent Amici 21. Come, ad esempio, il premio Siae e il premio delle Radio per il brano inedito più radiofonico, messi in palio per i concorrenti cantanti.

Alex punta alla vittoria di Amici 21 e quella della categoria canto

I 6 finalisti che concorrono alla finale di Amici 21, con in palio diversi ambiti riconoscimenti – sono in totale il cantante Albe (Alberto La Malfa), il cantante Luigi Strangis, il cantante Alex (Alessandro Rina), la cantante Sissi (Silvia Cesana), la ballerina Serena Carella e il ballerino Michele Esposito.

Alex, secondo favorito alla vittoria finale del talent e in contemporanea secondo favorito alla vittoria del circuito canto dopo il nemico amatissimo Luigi Strangis (con il quale è entrato a far parte della medesima casa discografica, la 21CO), è quotato a 2.25, 2.25, 2.30 secondo Snai, Sisal e Planetwin. Alex quindi potrebbe aggiudicarsi la vittoria sia del circuito canto che quella finale. Staremo a vedere, quindi, come si classificheranno in definitiva i 6 competitor, alla finale di Amici 21.

