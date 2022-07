Alex/ “Amici? Il trucco è essere se stessi al 100%”

Alex da Amici al Battiti Live 2022

Alex torna sul palcoscenico del Battiti Live 2022 con il nuovo singolo “Non siamo soli” facendo letteralmente impazzire i fan e il pubblico. Dopo il successo di Amici, il cantante si è raccontato a cuore aperto dalle pagine di lasicilia.it rivelando di essere molto legato alla terra dove sono nati i suoi anni. “Sono molto legato alla Sicilia perchè i miei nonni sono tutti siciliani. Per me è una Terra che è casa” – ha detto il finalista di Amici di Maria De Filippi che, subito dopo l’esperienza televisiva, ha pubblicato il suo primo album di inediti dal titolo “Non siamo soli” debuttando alla vetta della hit parade.

Baby K/ Perché in Bolero manca l'intro:"Yo Baby k"? Le dichiarazioni

“Tutto è iniziato con una selezione di canzoni. Prima di entrare ad “Amici” c’era già un 80% dei brani, sono canzoni che parlano di un Alex prima di questa esperienza” – ha detto il cantante che grazie all’esperienza di Amici è riuscito a pubblicare questo progetto. “E’ stato bellissimo fare uscire un Ep in così poco tempo. Le canzoni inserite all’interno dell’Ep rappresentano la mia vita. La canzone “Sogni al cielo”, ad esempio, racconta di un qualcosa che vorrei. Un sogno da non lasciare lì dov’è, ma di continuare a lottare verso questa direzione. Non smettere indipendentemente dalle cose che abbiamo davanti. L’ho scritta prima di “Amici” – ha aggiunto.

Ballerini Battiti Live 2022: da Amici a Gallipoli/ Tutti pazzi per Nunzio, Christian, Cosmary e Martina

Alex dopo Amici: il successo con l’album “Non siamo soli”

All’interno del suo primo EP, Alex ha collaborato anche con Michele Bravi nel brano “Senza chiedere permesso”. Una collaborazione nata quasi per caso stando a quanto dichiarato dal cantante: “è stata una cosa inaspettata. Tra l’altro, prima di entrare ad “Amici” avevo acquistato un biglietto per andare ad un concerto di Michele, poi non sono potuto andare perchè sono entrato nel programma. Quello sarebbe stato il mio primo live. Quando ho visto Michele che voleva darmi una sua canzone, è stata una cosa surreale. Una cosa bellissima, perchè l’ho sempre stimato come artista e come persona”.

Battiti Live 2022, Gallipoli/ Diretta e scaletta: da Rkomi a Elodie fino a Tananai

Infine parlando di Amici ha rivelato: “prima di quest’anno ho sempre visto i casting come un voler cantare e oltrepassare questo imbarazzo. Forse il trucco per entrare dentro “Amici” è quello di non pensare a nulla ed essere se stessi al 100%. Rispondere con sincerità, mai adeguarsi a quello che gli altri vorrebbero da te. “Amici” è un programma molto umano. Non ho mai visto niente di falso, anche con le persone. È strutturato per vivere delle emozioni reali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA