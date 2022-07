Alex, Amici/ “Non siamo soli è un po’ la mia vita, il mio modo di pensare”

Alex con Non siamo soli a Battiti Live 2022

Alex da Amici di Maria De Filippi a Battiti Live con il suo ultimo singolo “Non siamo soli” che dà il nome al suo primo EP. Il finalista dell’ultima edizione di Amici, cresciuto tra la provincia italiana e Londra, è entusiasta di questo suo primo progetto musicale. “Fino a otto mesi fa non avrei mai pensato di poter uscire con un EP in così poco tempo” ha raccontato Alessandro a revenews.it che improvvisamente si è ritrovato non solo allievo della scuola più seguita in Italia, ma anche in lizza per la vittoria finale. “Se mi guardo indietro, vedo la stessa persona. Ho gli stessi pensieri e mi sento comunque lo stesso. Cambia soltanto un po’ di consapevolezza, forse ora so meglio cosa riesco a fare mentre prima era un po’ un cercare di fare” – ha aggiunto il cantante felice del percorso vissuto nella scuola televisiva di Maria De Filippi.

Cosmary Fasanelli, ex fidanzata Alex/ "A volte non tutto va come ti aspetti"

Anzi, non ha paura ad ammettere che la scuola e la casetta gli mancano tanto. “Va bene che sei tanto sotto pressione, o meglio ti ci senti nell’insieme, però ti senti al sicuro, e non hai nessun tipo di timore dell’esterno. Ti senti sempre in qualche modo aiutato e non cammini da solo. Però a camminare da solo ci sono sempre stato abituato, e adesso non è un problema” – ha rivelato.

Amici 21, Alex apre il live di Ermal Meta/ Che succede dopo la rottura con Cosmary?

Alex dopo Amici di Maria De Filippi: “Sono contento di qualsiasi cosa e non cambierei nulla”

Alex non dimenticherà mai il percorso di Amici di Maria De Filippi. A distanza di poche settimana dalla finale, il cantante ha confessato: “sono contento di qualsiasi cosa e non cambierei nulla, semplicemente sono sempre stato io, non ho mai cambiato il mio di essere per le cose attorno anche se, in tanti contesti, avrei potuto farlo. Ma non riesco ad andare contro la mia persona. A volte viene distinto l’essere timido con l’essere riservato solo perché una persona non si sente di dire determinate cose. Io ero timido verso i 16 anni, poi ho iniziato a capire chi fossi e che posso affrontare le cose in modi diversi. Che posso vivere la vita un po’ come è: essendo una, bisogna vivere tutto”.

Amici 21, si riaccende lo scontro tra Luigi e Alex/ Che succede nella Top album?

Sicuramente la scuola di Amici gli è servita tantissimo visto che si è ritrovato a fare cose per lui inedite: “non avevo mai cantato davanti a così tante persone, non mi sono mai sentito con la sensazione dell’essere giudicato. Sono cose che ti aiutano a capire anche come sarebbe stato il mondo, che non sta alle regole di nessuno. E mi ha cambiato anche un po’ nel modo di scrivere: prima era solo un parlare a me stesso per buttare fuori quello che sentivo ma sempre per me. Ora c’è il pubblico, è strano ma bello”. Infine parlando del suo primo album ha confessato: “tante canzoni sono state scritte prima della scuola. È un po’ la mia vita, il mio modo di pensare che nasce più o meno due anni, e sono contento di essere arrivato a questo punto con questo disco. È una cosa bellissima, che non chiamerei neanche soddisfazione perché ancora non ho realizzato tanto per dirlo però è la cosa più grande che mi è successa fino adesso ed è un sogno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA