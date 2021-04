Alex Baroni, 19 anni dalla sua morte/ Nel 2002 ci lasciava una delle voci più belle

Moriva esattamente 19 anni fa Alex Baroni, indimenticabile cantautore, scomparso a seguito di un tragico incidente stradale. All’anagrafe Alessandro Guido Baroni, il musicista nasceva a Milano il 22 dicembre del 1966, e inizialmente era stata la chimica il suo primo amore. Si era infatti laureato presso l’università degli Studi meneghina, e dopo il riconoscimento aveva alternato la sua carriera da docente di chimica in alcuni istituti superiori sia privati che pubblici, a quella appunto da cantante. Le sue prime esibizioni avvennero però qualche anno prima, precisamente negli anni novanta, come corista per vari artisti già all’epoca famosi come ad esempio Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini e Rossana Casale.

Nel frattempo Alex Baroni aveva formato assieme all’amico Andrea Zuppin un duo, i Metrica, e risale al 1994 il loro primo album in studio dal titolo Fuorimetrica. Il grande pubblico inizia però a conoscerlo nel 1997, quando si esibì al Festival di Sanremo di quell’anno nella categoria giovani, ottenendo il successo con uno dei suoi brani più iconici, leggasi “Cambiare”, brano che tra l’altro gli permise di ottenere il prestigioso premio di miglior voce della kermesse dell’Ariston.

ALEX BARONI MORIVA 19 ANNI FA: LA RELAZIONE CON GIORGIA E “GOCCE DI MEMORIA”

Sempre nello stesso anno uscì il suo primo album dal titolo semplicemente “Alex Baroni”, poi l’anno successivo partecipò nuovamente al Festival ma nella categoria big con “Sei tu o lei (Quello che voglio)”. Lo stesso nome prenderà poi il successivo album che conterrà altre due perle di Baroni, leggasi “Onde” e “Dimmi che ci sei”. La voce di Alex Baroni ma ovviamente non solo quello, fece innamorare la cantante Giorgia: i due stettero insieme per cinque anni, dal ’97 al 2002, e a Baroni l’immensa cantautrice ha dedicato dopo la morte “Gocce di memoria”. Il 19 marzo del 2002, poco tempo dopo la fine della relazione con l’artista romana, fu vittima di un incidente stradale in moto nella capitale, che lo fece andare in coma per 25 giorni, fino a che, la mattina del 13 aprile 2002, morì: aveva soli 35 anni.

