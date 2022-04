Alex Baroni chi era e com’è morto?/ L’incidente in moto 2002: coma irreversibile e…

ALEX BARONI “TORNA” AD AMICI 21 GRAZIE AD UNA GRANDE SFIDA DEL SERALE

Nuovo appuntamento con l’atteso ‘serale’ di “Amici” e a tenere banco negli ultimi giorni è il dualismo tra Luigi Strangis e Alex Rina, rinfocolato dalla scelta di Lorella Cuccarini di metterli contro e il brano in questione sarà “Cambiare”, una delle canzoni più belle scritte dal compianto Alex Baroni. E, in attesa di scoprire come andrà la sfida e ascoltare la canzone, ripercorriamo la vita dell’artista capitolino e la sua prematura morte, avvenuta oramai venti anni orsono, il 13 aprile 2002.

Considerato da sempre una delle voci più importanti del panorama musicale italiano a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, Alessandro Guido Baroni, ma per gli amici semplicemente Alex, era nato a Milano nel dicembre 1966, la città in cui aveva cominciato a coltivare la sua passione per la musica, esibendosi in piccoli locali e poi facendosi notare in seguito soprattutto come corista per artisti del calibro di Eros Ramazzotti e anche Ivana Spagna. Il suo debutto tuttavia non era avvenuto da singolo ma assieme ai Metrica, il suo primo gruppo: successivamente ecco l’esperienza al Festival di Sanremo ancora come corista e la puntatina al Festival non sarà la sola della sua breve e sfortunata carriera dal momento che, a 31 anni, ecco l’esordio sul palcoscenico del Teatro Ariston nella categoria Giovani in cui presentò appunto “Cambiare”, brano che gli valse il successo e anche il riconoscimento quale miglior voce dell’edizione 1997.

Sembrava l’inizio di una grande carriera e invece solo cinque anni dopo Alex Baroni ci lasciava, a soli 35 anni: nel frattempo l’artista milanese, oltre al disco d’esordio coi Fuorimetrica, aveva dato alle stampe anche l’omonimo primo disco solista nel 1997 e poi “Quello che voglio” (1998) e “Ultimamente” (1999), mentre “C’è di più” fu pubblicato solamente postumo nel 2004 a quasi due anni dalla sua tragica scomparsa. Durante quegli anni, Baroni ebbe anche una lunga storia d’amore con la collega Giorgia Todrani: i due furono assieme dal 1997 al 2001, lasciandosi pochi mesi prima del fatale incidente occorso ad Alex il 13 aprile a Roma; a tal proposito la stessa Giorgia di recente ha rivelato che nel 2002 Alex aveva intrapreso da poco una nuova relazione anche se tenne segreta l’identità della sua compagna.

Cosa sappiamo invece dell’incidente stradale che spezzò anzitempo la vita dell’autore di capolavori del calibro di “Onde” e “Dimmi che ci sei”? La memoria torna a quel drammatico 19 marzo quando Alex, mentre percorreva con la sua moto la circonvallazione Clodia a Roma, fu travolto da una vettura che stava cercando di effettuare una inversione di marcia non consentita. Sbalzato violentemente dalla sua moto, Baroni era stato poi investito da una seconda automobile che sopraggiungeva in quel momento: ricoverato d’urgenza in ospedale, il cantautore fu dichiarato in stato di coma irreversibile spirando presso il reparto di terapia intensiva di Santo Spirito 25 giorni dopo. Oggi le sue spoglie riposano presso il Cimitero Greco di Milano mentre l’automobilista che avrebbe causato l’incidente è stato scagionato nel 2007 dalle accuse di omicidio colposo.











