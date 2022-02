Alex Baroni, come è morto?/ L’incidente in moto a Roma: il coma poi il decesso

COM’È MORTO ALEX BARONI?

Quando morì Alex Baroni aveva solo 36 anni, ma era in coma da quasi un mese: il decesso avvenne infatti il 13 aprile del 2002, vent’anni fa, ma di fatto Baroni era già morto il 19 marzo precedente, a seguito di un terribile incidente in motocicletta a Roma. Baroni era stato ricoverato poco dopo l’incidente in condizioni disperate, e l’ospedale Santo Spirito le aveva provate tutte pur di salvare la vita a al cantante, che poco prima era stato centrato in pieno da un’auto che stava facendo inversione dove non si poteva.

Testo completo “Cambiare" di Alex Baroni/ La cover a Sanremo 2022

Un impatto violentissimo che ha visto il cantante cadere a terra rovinosamente per poi venire investito da una seconda auto che viaggiava a forte velocità. Già il 25 marzo, pochi giorni dopo il ricovero, si era diffusa la notizia del suo decesso, poi smentita, fino alla tragica ufficialità giunta il mese seguente. La musica di Alex Baroni non è morta con lui e nel 2004, due anni dopo il decesso, venne pubblicato un album di inediti postumo, “C’è di più”, quindi due raccolte “Alex Baroni Collection” e “Canzoni”, del 2007 e del 2011. Numerosi furono poi gli omaggi degli artisti, da Jovanotti a Eros Ramazzotti, passando per Giorgia, la sua storica fidanzata. I due sono stati legati per quattro anni, dal 1997 fino al 2001, poco prima della morte, ma il loro amore è rimasto nel tempo, indelebile, così come le canzoni di Alex Baroni. Non passa infatti anniversario della morte in cui la straordinaria artista non dedichi un ricordo, un post, una parola, nei confronti della sua ex dolce metà.

Emanuel Lo e Alex Baroni, compagno e ex di Giorgia/ "La morte di Alex? Buco nero nella mia vita"

ALEX BARONI, A 20 ANNI DALLA MORTE L’OMAGGIO DI AKA7EVEN

E questa sera si terrà un doveroso omaggio ad Alex Baroni al Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell’Ariston ci sarà Aka7even, che per la serata delle cover, penultimo appuntamento della kermesse musicale, porterà il brano “Cambiare”, pietra miliare della musica leggera italiana. Assieme al talento ex di Amici ci sarà Arisa, duo che saprà regalare grandi emozioni nel ricordare questo compianto artista che il cielo si è portato via troppo presto. “‘Cambiare’ – ha recentemente commentato Aka 7even – è un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e questa in particolare è stata una delle prime che io abbia mai cantato”.

Alex Baroni, 19 anni fa la morte/ Il ricordo di Eros Ramazzotti: "Ciao fratellino"

“È un onore grandissimo quindi per me cantarla sul palco dell’Ariston con Arisa – ha proseguito Aka7even – la ammiro tantissimo come artista e come persona: è un’emozione grandissima poter collaborare di nuovo con lei, che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso ad Amici, e averla al mio fianco come ospite per una serata così importante”. Cambiare venne presentato da Alex Baroni 25 anni fa proprio a Sanremo, un pezzo potentissimo che da allora è rimasto il brano emblematico dell’artista milanese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA