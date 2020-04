Alex Baroni, ex di Giorgia/ 18 anni fa il tragico incidente che se lo portò via

La morte di Alex Baroni brucia ancora, anche se sono trascorsi 18 anni da quel fatidico giorno. Nel marzo del 2002, il cantante si trova a bordo della sua moto lungo le strade di Roma quando viene travolto da un’auto impegnata in un’inversione di marcia in un’area vietata. Baroni viene sbalzato dal suo mezzo e viene investito da una seconda auto, a velocità sostenuta: le condizioni dell’artista sono gravissime e viene ricoverato subito dopo all’ospedale Santo Spirito in coma irreversibile. Si spegnerà nella mattinata del successivo 13 aprile. “Tantissime persone sono arrivate in ospedale”, ha detto il fratello Guido Baroni a Vieni da me, l’anno scorso. “Ci volle l’aiuto di due amici corazzieri per mantenere l’ordine. In quei momenti, gli amici di Alex e Giorgia ci hanno confortato”. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Giorgia sarà invece la protagonista di 7 donne AcCanto a te, grazie al live di Assago del suo Pop Heart Tour che verrà trasmesso nella seconda serata di Rai 3. L’anno scorso, a Verissimo, la cantante ha voluto ricordare Baroni, con cui ha avuto una storia d’amore che ha fatto sognare migliaia e migliaia di ammiratori. “Nel tempo ho imparato che deve essere ricordato come artista”, ha sottolineato, “Il suo modo di cantare è tutt’ora imitatissimo, è stato importante per la nostra musica. Lui è stato una voragine nella vita, sono passata attraverso un tunnel di dolore. Se ne esci scopri risorse e strumenti per andare avanti. E’ stato un buco nero per la sua famiglia, gli amici, la compagna del momento, per i fan. Per me è come se fosse successo un attimo fa, è un modo per tenerlo sempre accanto”. Non è stato facile per Giorgia riuscire a superare quel dolore. Quando Alex se n’è andato, la cantante ha avuto un crollo ed è dovuta ricorrere ad un aiuto. “E’ stata una cosa violenta e purtroppo non avevamo finito di dirci le cose”, ha aggiunto, “non bisogna mai rimandare il ‘ti voglio bene’. E’ vero che mi aveva cercato la sera prima, mi aveva lasciato un messaggio che ho conservato per molto tempo”. Quel giorno però, Giorgia non aveva avuto modo di rispondere e in seguito ha scoperto di non possedere più il messaggio. Clicca qui per rivedere il video di Giorgia

ALEX BARONI, EX DI GIORGIA: IL COLPO DI FULMINE AD UN CONCERTO

Alex Baroni e Giorgia si sono conosciuti ad un concerto della cantante: questa la rivelazione fatta dal fratello dell’artista scomparso, Guido Baroni, a Vieni da me. “Lei ci invitò tutti ad assistere ad un suo concerto da dietro le quinte”, ha detto l’anno scorso, “dopo andammo a cena tutti insieme, io, Alex e Giorgia. Fu lì che capii subito che tra loro era nato qualcosa”. La loro relazione però terminerà un anno prima del tragico incidente che strapperà la vita ad Alex. “Davo un po’ i numeri in quegli anni”, ha detto la cantante qualche tempo fa al settimanale Grazia, “l mio manager mi aveva convinto a non smettere di lavorare. Addirittura il giorno del funerale mi hanno prendere un aereo per l’Olanda. Ma non avrei dovuto: finivo i concerti e piangevo”. La disperazione è stata tale che Giorgia ha persino sfiorato il desiderio del suicidio: “Pensavo… così lo ritrovo subito da qualche parte. Ho toccato il fondo dei pensieri, la disperazione”. In quel periodo nasce anche la sua canzone Gocce di memoria, realizzata nel 2003 e legata proprio alla morte di Baroni. “Il 2002 ha cambiato tutto”, ha detto la cantante in un’altra occasione, a Vanity Fair, “il mio modo di essere, di pensare: tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo”.



