Alex Baroni, ex fidanzato Giorgia/ “La sua morte? Un dolore che mi ha cambiata”

Nel corso della sua ospitata a Top Dieci andata in onda questa sera su Rai1, Giorgia, cantante e musicista originaria di Roma, ha avuto modo di accennare anche al capitolo più difficile della sua vita, quello legato alla perdita del fidanzato Alex Baroni, scomparso nel 2002 a seguito di un drammatico incidente stradale. Lo ha fatto parlando di Gocce di memoria, il singolo del 2003 che contiene al suo interno tutto il dolore e la malinconia causati (anche) da questa grave perdita. Giorgia non cita direttamente Alex, ma il riferimento è chiaro; già in altre occasioni, la cantante aveva avuto modo di parlare di quanto il lutto l’avesse segnata, scavandole dentro una vera e propria voragine che nessuno, neanche il tempo, è stato in grado di colmare. Da qui il riferimento alla ‘memoria’ e ai ricordi: “Tu vai avanti e lui è fermo ai 35 anni che aveva”, dice, sempre a proposito del tempo. Queste, nello specifico, le sue parole in un’intervista rilasciata a Io donna nel 2018: “Fu tutto terribile, quei giorni di attesa, le nottate in ospedale, quel guardarci senza poterci dire niente… Sono cose che non puoi mettere via”. In definitiva, racconta, quel dolore l’ha “cambiata per sempre”.

