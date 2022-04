Alex Baroni, Giorgia la dedica d’amore a 20anni dalla morte/ “Il tempo non cancella nulla”

Alex Baroni, ricorre l’anniversario dalla morte: la storia d’amore con Giorgia lascia il segno

In data odierna, 13 aprile, ricorre l’anniversario dalla morte di Alex Baroni, cantautore e artista che emergeva nell’industria musicale nei primi anni ’90 e che da molti viene ricordato per il talento vocale cristallino e la storia d’amore che lo ha vincolato a Giorgia. Con un tweet postato in queste ore su Twitter, la cantante commuove il popolo del web con un messaggio sentito in ricordo del grande amore: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente”.L’artista veniva a mancare in seguito ad un incidente stradale, dopo un calvario durato diversi giorni. Il 13 aprile di 20 anni fa, Alex Baroni diventava vittima di un tamponamento con un automobilista alle prese con una manovra, mentre percorreva a bordo di una motocicletta la circonvallazione Clodia a Roma. Un incidente che fin da subito è parso sortire degli effetti devastanti per la vittima e i suoi familiari. Le condizioni generali della vittima si presentavano da subito gravi e Alex Baroni moriva tre settimane dopo il ricovero avvenuto all’ospedale Santo Spirito di Roma nel 2002. Nell’anno precedente Alex Baroni chiudeva la sua storia con Giorgia, durata 4 anni circa, dal 1997 al 2001. La tragica scomparsa di Alex Baroni ha rappresentato per Giorgia un segno indelebile nella sua vita così come nella sua musica, tant’è vero che la canzone Marzo consacra all’eternità l’amore che la cantante ha vissuto con il compianto ex e artista.

GIUDICI SERALE AMICI 21, CHI SONO?/ Confermato Stéphane Jarny direttore artistico

“Le cose non vanno mai come credi”, canta Giorgia in Marzo, quando sembra tradurre anacronisticamente in musica l’epilogo tragico di una storia importante, come quella vissuta al fianco dell’ex, Alex Baroni. “Io sarò una regina, sarò l’estate e la nebbia di mattina -è il ritornello della canzone, dove Giorgia giura amore eterno ad Alex, con una promessa su cosa sarà lei, o meglio l’incarnazione della loro storia-. Sarò il tuo miele, sarò le tue vene e per questo ti chiedo: ‘Amami'”.

Alex Baroni, come è morto?/ L'incidente in moto a Roma: il coma poi il decesso

20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente. #Alexbaroni pic.twitter.com/ckgUTKMq0k — giorgia (@Giorgia) April 13, 2022

Giorgia e il ricordo di Alex Baroni: il toccante intervento

In un’intervista concessa a Grazia, a margine della morte dell’ex Alex Baroni, Giorgia non ha nascosto quanto abbia segnato nel profondo la scomparsa del cantante nella sua vita così come nella sua musica: “A un certo punto ho pensato anche di voler morire, pensavo: così lo ritrovo subito da qualche parte. Ho toccato il fondo dei pensieri, la disperazione“. A farle superare la crisi personale evidentemente è stata la musica, elemento che più l’accomuna a ciò che è ancora oggi Alex Baroni. A lui, la cantante ha dedicato le sue canzoni Gocce di memoria, Marzo e Per Sempre. Parlando del recupero, la cantante ha rilasciato un messaggio di speranza sull’amore come motore propulsore della vita, che si sedimenta nelle ossa, indipendentemente dall’epilogo: “Prima o poi la vita ti insegna anche a sfruttare il dolore come risorsa”.

Testo completo “Cambiare" di Alex Baroni/ La cover a Sanremo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA