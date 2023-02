Alex Baroni, la morte e le polemiche su Giorgia/ “Quel messaggio a cui non risposi…”

Alex Baroni e la morte dopo un terribile incidente

Era il 13 aprile 2002 quando un terribile incidente mise fine alla vita di Alex Baroni. Il cantante che, con la sua voce riusciva ad incantare tutti, rimase coinvolto in un grave incidente stradale mentre percorreva in moto la circonvallazione Clodia a Roma. Le sue condizioni, apparse subito gravi, lo portarono alla morte lasciando un vuoto nella sua famiglia e in Giorgia. All’epoca, la storia tra i due era finita, ma il legame era sempre molto forte. Per anni, Giorgia ha affrontato in silenzio il suo dolore. Solo a distanza di anni ha deciso di raccontare alcuni dettagli delle ore precedenti all’incidente e alla morte di Alex Baroni che ricorda ogni anno.

“La sera prima di morire mi aveva lasciato un messaggio sul telefono al quale non avevo risposto” ha raccontato Giorgia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo il 2 marzo 2019. “Questo messaggio l’ho conservato per molto tempo, poi mi si è cancellato… credo sia stato un segno”.

Giorgia e il ricordo di Alex Baroni

Sono passati ventuno anni dalla morte di Alex Baroni, ma Giorgia lo porta sempre nel cuore. La cantante che, dopo diversi anni ha ritrovato l’amore con Emanuel Lo da cui ha avuto il figlio Samuel, non nasconde di aver affrontato momenti davvero difficili dopo la scomparsa dell’ex fidanzato. “Non so veramente come ho fatto. Sembra che sia successo un momento fa. Ho avuto una serie di anni di sbandamento, anni devastanti. Ci vuole del tempo per ritirarsi un po’ su. Io – ha raccontato a Silvia Toffanin – sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi”.

Il nome di Alex Baroni continua ad essere legato a Giorgia e c’è chi ha pensato che il brano “Parole dette male” con cui è in gara al Festival di Sanremo sia dedicato proprio ad Alex Baroni parlando di perdite portando Giorgia a fare chiarezza.

