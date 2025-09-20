Alex Baudo, la confessione che sconvolge: figlio segreto di Pippo Baudo, racconta il funerale tra scandali e critiche velenose.

Alex Baudo è stato uno degli ospiti di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 20 settembre 2025. Vive in Australia, a Melbourne, ma in questo periodo si è spostato in Italia per via della morte di suo padre, Pippo Baudo. “Appena ho scoperto che è morto sono corso a Militello, da due anni sapevo che lui stava male“, spiega, “Non ci sentivamo molto perchè lui si era un po’ spento nell’ultimo periodo“. Per Alex Baudo la sua morte è stata uno shock perchè non si aspettava sarebbe morto così improvvisamente.

Il figlio di Pippo Baudo è corso prima a Catania e poi a Militello. Si è molto dispiaciuto perchè durante il funerale gli sono arrivate tante critiche: “C’era caldo, non c’era acqua e quindi ho preso una gomma da masticare e qualcuno ha pensato fosse una mancanza di rispetto“, confessa, “Mi hanno criticato anche perchè la mia espressione non era triste, ma ognuno ha il suo modo di esprimere il suo dolore“.

Alex Baudo: “Ecco come e quando ho scoperto che Pippo era mio padre“

Alex Baudo smorza anche i pettegolezzi sull’eredità di Pippo Baudo, e invita il pubblico a lasciare che il conduttore riposi in pace e non si faccia speculazione su una vita di cui non si conosce molto. “Mi hanno svelato che Pippo era mio padre quando avevo 30anni, e mi ero appena costruito una famiglia“, dice, “è stata una doccia fredda e mi chiesi come avevo fatto a non averlo capito in quel momento“. Alex era convinto che suo padre fosse Tullio, ma dopo che quest’ultimo si ammalò, tutto è cambiato: l’uomo gli ha fatto sapere tutta la verità.

“Non ero sorpreso quando l’ho scoperto“, ha detto Alex Baudo, spiegando che Pippo frequentava molto la casa, “era sempre a casa a cena, a pranzo, per me non era strano fosse mio padre“. La stampa lo ha sempre chiamato come il ‘figlio segreto di Pippo Baudo‘, uno scandalo che poi li ha portati a fare il test del DNA. In quel periodo, lui e il conduttore si incontravano spesso lontani dai riflettori, e Alex Baudo ricorda ancora il primo incontro con lui quando ha scoperto fosse suo padre. Il rimorso di Alex è quello di non averlo conosciuto abbastanza da piccolo, un rimorso che si porta dietro ancora oggi.