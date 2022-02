Alex Belli a Delia Duran “Organizziamo scambio fedi”/ Ma Gf Vip riprende “teatrino”

Il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello VIP ha suscitato non poche polemiche, che parrebbero non esaurirsi. Dopo essere rientrato nella casa più spiata d’Italia per riconquistare l’amore di Delia Duran, e aver diradato le nubi che attanagliavano la loro relazione, l’ex attore di “CentroVetrine” sembra essere intenzionato a mettere in scena un nuovo colpo che avrebbe particolarmente infastidito gli spettatori. Mentre Alex Belli era in Love Boat (la stanza volta a garantire l’intimità degli amanti che abitano la casa), Delia lo ha invitato a raggiungerla nella stanza blu per scambiare qualche parola.

Alex, tuttavia, ha detto a Delia alcune parole che hanno mandato i fan del Grande Fratello VIP su tutte le furie, come riportato da 361 Magazine. “Io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi e queste robe qua”. Delia ha quindi risposto: “Le abbiamo già, ora me la metto”, ma Alex l’ha fermata prontamente “No, no ce le scambiamo lì dentro. È bello”. La reazione dei fan del Grande Fratello non si è fatta attendere, e su twitter si leggono parecchie invettive nei loro confronti. “Che grandissima presa per il c**o”, “Eccoli pronti a girare un’altra scena” e poi ancora: “Io non ho parole. Se glielo lasciano fare è scandaloso. Praticamente decidono loro come se stessero girando le scene di un film”, “Altri teatrini in arrivo, che noia”, “Ma basta”.

Alex Belli, i tormentati rapporti al Grande Fratello VIP

Non è la prima volta che i fan del Grande Fratello VIP si sentono presi in giro dai comportamenti di Alex Belli. Il ritorno stesso dell’attore all’interno della casa più spiata d’Italia ha fatto storcere il naso a molti: l’attore diceva infatti di essere propenso all’amore libero ma, dopo essere uscito dai giochi, ha cominciato a essere geloso del rapporto tra Delia e gli altri uomini del GF, decidendo di tornare per riconquistarla. Il rapporto con Soleil, invece, sembrerebbe ormai essere del tutto naufragato. La gieffina, delusa dal suo comportamento, ha infatti optato per troncare del tutto con lui, nonostante inizialmente sembrava che tra i due sarebbe finita a rose e fiori.

Nelle scorse ore, inoltre, lo staff di Soleil ha risposto su Instagram ad alcune domande, spendendo parole negative su Alex. “Una persona inconsapevole convinta di essere un genio. Tutti convinti che abbia un copione, per noi invece vive al minuto in base a quello che accade e si convince di avere ragione ed essere nel giusto. Fuori dal campo di gioco del GFvip non avrebbe considerazione alcuna” ha scritto il social media manager della gieffina… chissà se Alex risponderà! Al momento, ignaro di tutto, si sta godendo la rinascita della relazione con Delia Duran.





