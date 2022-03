Alex Belli a La Pupa e il Secchione?/ L’attore: “Il mio filone continuerà nello show”

Alex Belli, protagonista indiscusso del Gf Vip 2021 e del gossip degli ultimi sei mesi, potrebbe a breve tornare sul piccolo schermo. Alcune indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, riportate dal noto giornalista Gabriele Parpiglia durante una delle ultime puntate di Casa Chi, vogliono il marito di Delia Duran pronto a varcare la porta di un’altra dimora molto spiata, precisamente quella de La Pupa e il Secchione Show, programma condotto da Barbara D’Urso e che è partito con il botto martedì scorso, 15 marzo 2022.

Sia chiaro, non vi è nulla di certo a riguardo, ma vista la presenza di Soleil Sorge come giudice dello show, e dell’ex Mila Suarez fra le pupe, nulla è da escludere. Parpiglia, come ricorda Biccy.it, ha incalzato proprio Alex Belli su un’eventuale partecipazione al nuovo programma della D’urso, e lui ha replicato in maniera un po’ incerta: “Dentro ci sono tanti personaggi che hanno sfiorato la tua vita – le parole del giornalista – giura su Casa Chi che non ti vedremo alla Pupa e il Secchione Show e che ti prenderai una pausa“.

ALEX BELLI A LA PUPA E IL SECCHIONE? “NON POSSO GIURARE DI NO”

La replica non è stata chiara: “Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi – sono le parole dell’attore di Centovetrine – in primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi”.

Poi Alex Belli ha aggiunto, facendo chiaramente capire che la sua collocazione in qualche modo potrebbe trovarsi all’interno dello show di Italia 1: “Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione”. Cosa significherà? Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni per scoprire la verità.

