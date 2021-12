Alex Belli a Soleil “Esco e vado da Delia Duran o resto e le dico che è finita”/ Lei lapidaria “Cazz* tuoi”

La foto del bacio di Delia Duran con un misterioso ragazzo ha scosso, come ci si poteva immaginare, Alex Belli. L’attore non è rimasto deluso tanto dal gesto intimo con un altro uomo, quanto dal fatto che, stando allo stesso, si tratterebbe di una messa in scena architettata ad hoc, un cosiddetto “fake” come ha spiegato durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip. Un’amarezza esternata già ad Alfonso Signorini e poi ribadita dopo la puntata a Soleil Sorge: “L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia – le parole di Alex Belli riferendosi alla fine del programma – io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”.

Delia Duran ha tradito Alex Belli?/ Lui "Sono foto fake!", Biagio D'Anelli appoggia

Quindi ha spiegato: “Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del C, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono. Io voglio stare qua ed essere libero e non sentirmi in colpa se ti voglio bene, non voglio che qualcuno dica che tu Soleil rubi i mariti alle altre”.

Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ Lite in diretta e Cipriani sbotta: "Io sono stufa!"

ALEX BELLI SI CONFIDA CON SOLEIL: “PERCHE’ DELIA NON E’ VENUTA?”

Alex Belli ricorda come da tre puntate la sua Delia Duran non si sia fatta vedere nonostante il triplice invito: “Perché non è venuta? – si domanda quindi l’attore – in questi tre anni abbiamo vissuto l’amore più bello io e lei, i viaggi, la musica, l’arte. Perché ora ha perso la direzione? Forse per colpa mia? Io la amo e penso a lei tutti i giorni, ma voglio bene anche a te”.

Di nuovo sulla paparazzata: “Chi è quello? Chi è quella gente? Dove stai andando da sola? Non è la mia gente, non è il mio mondo, non è chi mi circonda. Dove stai andando? Persa con lo sguardo perso nel vuoto. Hai perso tutta la nostra luce, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. Laconica la replica di Soleil Sorge, che ha risposto così ad Alex Belli, ma soprattutto a Delia Duran: “Io ho tanti altri ca* a cui pensare, e se hai bisogna di parlarne ne parliamo. Sto danno un messaggio a Delia in questo momento, vallo a fare in un’altra regia perchè ho cose più serie a cui pensare”.

Alex Belli, dedica canzone a Soleil Sorge/ “L’imponderabile”, lei commossa “è meravigliosa…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA