Alex Belli a Soleil “ti guardo come gli occhioni del gattino di Shrek”/ Lei “forse non ti conosco”, è crisi?

La coppia Alex Belli a Soleil Sorge è in crisi?

Sono momenti complicati per Soleil Sorge, alle prese con stati d’animo altalenanti dopo il raffreddamento della sua amicizia con Alex Belli. Tutto è iniziato quando Delia Duran, la moglie dell’attore, ha fatto irruzione nella casa del Grande Fratello VIP per marchiare il territorio. “Io sono passata per la gatta morta quando a tua moglie dovrebbero infastidire le frasi che dici a Sophie!”, ha sbottato Soleil in un confronto piuttosto acceso con Alex. L’attore voleva solo chiederle scusa e riavvicinarsi, ma soprattutto capire perché di fronte a sé aveva trovato un muro negli ultimi giorni.

Davide Silvestri, bacio con Alex Belli al GF Vip/ Poi la confessione che spiazza

“Non c’è nessun muro, altrimenti non staremmo parlando”, la risposta piccata di Soleil, che solleva dubbi sull’onestà di Belli: “Inizio ad avere dei dubbi e forse non ti conosco. Potevi andare oltre e chiedermi come stai”. L’uomo spiega di essersi tenuto alla larga da lei soltanto per rispettare i suoi spazi, ma la fashion blogger ha interpretato diversamente i suoi comportamenti e non ha fatto mistero di essere rimasta molto delusa.

Alex Belli confessa "Non riesce a dormire per Soleil Sorge"/ È innamorato o sta recitando?

Alex Belli a Soleil Sorge: “Hai un magnetismo pazzesco”

“A Delia ha dato fastidio la nostra complicità che molto probabilmente è la stessa complicità che rivede in quello che facciamo io e lei”, ha incalzato Alex Belli nel tentativo di ricucire con Soleil. “Ti guardo come gli occhioni del gattino di Shrek. Hai un magnetismo pazzesco e sei una persona qua dentro che difenderei sopra ogni cosa, anche quando hai torto”, ha continuato il concorrente gieffino.

Con queste parole, forse, Alex Belli è riuscito a rientrare nelle grazie di Soleil Sorge, la quale tuttavia vorrebbe ricevere più apprezzamenti dai suoi coinquilini, in particolare da colui che ritiene il suo punto di riferimento dentro la casa. Pace fatta tra i due o si tratta solo di una tregua?

Soleil Sorge, è crisi con Alex Belli/ "Mi sminuisce di continuo, mi ha infastidita perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA