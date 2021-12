Alex Belli abbraccia Simone, l’amico paparazzato con Delia/ È polemica: “Vergogna”

Alex Belli è tornato a casa e, non solo è tornato immediatamente al suo lavoro, ma ha riabbracciato anche amici e colleghi. L’attore, dopo alcune ore di silenzio in seguito alla squalifica al Grande Fratello Vip 2021 è tornato ufficialmente sui social. Con i followers ha condiviso alcuni momenti della sua prima giornata a casa pubblicando un video in cui fa una dedica musicale, probabilmente a Delia Duran, ma anche brevi filmati in cui è impegnato a scattare fotografie. Tra le tante storie di Instagram, però, due in particolare, hanno scatenato la dura reazione del web.

Alex Belli, infatti, ha pubblicato due brevi filmati in cui abbraccia sorridente l’amico Simone Bonaccorsi. Nulla di strano se non fosse che si tratta dello stesso ragazza con cui era stata paparazzata Delia Duran durante una sosta a Torino per lavoro come aveva mostrato un servizio pubblicato dal settimanale Chi.

Alex Belli, abbracci e sorrisi con Simone Bonaccorsi: scoppia la polemica sul web

Le foto di Delia Duran con Simone Bonaccorsi pubblicate da Chi erano state mostrate ad Alex Belli in una delle scorse puntate del Grande Fratello Vip 2021. L’attore, di fronte alle foto, aveva riconosciuto subito Simone spegnendo immediatamente il gossip. Tuttavia, il filmato in cui i due amici si abbracciano, pubblicato dalla pagina Instagram GFVipVideo ha scatenato non poche polemiche. Sono tanti, infatti, i commenti degli utenti che puntano il dito contro quella che viene definita “una soap opera”.

“Che stron*ata. Tutto studiato, che vergogna”, scrive un utente. “Si fanno i complimenti per la parte che hanno fatto”, scrive un altro. “Io direi di non dfargli più importanza”, si legge ancora. Alex Belli, dunque, continua ad essere un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 2020 nonostante la squalifica e, in casa, gli altri concorrenti pensano di rivederlo già stasera, nel corso della nuova puntata, per un confronto con Soleil Sorge.





