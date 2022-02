Alex Belli, addio all’amore libero?/ “Sono geloso di Delia, da oggi esclusività”

Dall’amore libero all’esclusivtà il passo è breve. Dopo mesi durante i quali Alex Belli ha difeso la sua scelta di praticare l’amore libero difendendo la storia con Delia Duran e l’amicizia con Soleil Sorge, arriva la clamorosa decisione dell’attore. Dopo aver assistito all’avvicinamento tra Delia e Antonio Medugno ammettendo di esserne stato infastidito, Belli è tornato nella casa di Cinecittà per recuperare la fiducia della compagna e salvare il loro rapporto. Sono bastate poche ore all’attore per far riesplodere la passione con Delia che ha messo da parte la rabbia ritrovando l’amore che prova per lui.

Avendo nuovamente vicino Delia, Belli ha capito di non voler più un amore libero, ma un amore esclusivo. L’attore, infatti, pare sia deciso a cambiare le regole della sua relazione con la modella venezuelana come ha confessato a quest’ultima.

Non si sa quanti altri giorni Alex Belli resterà nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma il ritorno nel bunker di Cinecittà è servito a far chiarire le idee all’attore che, ieri, mentre giocava a biliardo con Delia, ha svelato quelle che saranno le nuove regole della loro relazione. “Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività‘”, avrebbe detto l’attore alla compagna come riporta Biccy.

Delia Duran accetterà la scelta di Alex Belli? La modella venezuelana, nel frattempo, partecipando ad un’attività del Grande Fratello, ha confidato alle altre donne della casa che il suo più grande sogno è diventare mamma.

Alex è geloso di Delia e vuole l'esclusività 👇🏻 pic.twitter.com/6uETXDXMNe — ɪɴꜱᴀɴɪᴛʏ ᴀɴɢᴇʟ (@InsanityAngel1) February 18, 2022

