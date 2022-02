Alex Belli, aereo per Delia al GF Vip “Sarà Belli finché Duran”/ Soleil gela…

Sulla Casa del Grande Fratello Vip alcune ore fa è volato un messaggio aereo che ha fatto un po’ discutere. La destinataria del messaggio è stata Delia Duran che, alzando gli occhi al cielo, ha letto: “Delia sarà Belli finché Duran” firmato LIP ed AxB. Un messaggio che ha inizialmente confuso la venezuelana che ha iniziato a chiedersi quale fosse il reale significato di queste parole.

Alex Belli rielabora il Kamasutra?/ Proposta hot per lui: libro fotografico...

A spiegare chi gliel’ha inviato ai compagni d’avventura è stata proprio lei, dicendo: ​“LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory“. Delia ha dunque compreso che dietro il messaggio c’è anche suo marito Alex, ma non ha ben compreso quali fossero le sue intenzioni.

ALEX BELLI, L'EX KATARINA VS STELLA: "MI HA TRADITO CON TE"/ Lei: "Ci vedevamo ma..."

Alex Belli invia un messaggio aereo a Delia Duran: la reazione di Soleil

Delia Duran si è però detta piuttosto confusa dal messaggio di Alex Belli, tanto che ha chiesto l’opinione dell’amica Nathaly Caldonazzo: “Ma secondo te è una frecciatina sarà bello finché dura?“. “Secondo me no” – ha risposto la showgirl, che ha poi aggiunto – Ma lui sarebbe stato più elegante se te lo avesse mandato da solo, non credo abbia bisogno di dividersi un aereo con una tua amica. In Confessionale l’ho detto ‘sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato“. Ad assistere alla scena, in giardino, c’era però anche Soleil Sorge che, al fianco di Barù, ha così commentato l’aereo: “Forte il sole oggi eh? Quasi soffocante“.

LEGGI ANCHE:

Kabir Bedi asfalta Alex Belli: "Amore libero scusa per avere 2 donne"/ "Ama Delia, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA