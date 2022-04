Alex Belli all’Isola dei Famosi?/ “Se mi volete io prendo l’elicottero e mi lancio”

Alex Belli è stato un indiscusso protagonista del Grande Fratello Vip 6. Per sei mesi ha creato dinamiche prima come inquilino della casa e poi dall’esterno grazie alla presenza in casa sia di Soleil Sorge con cui ha avuto un rapporto intenso sia per quella della moglie con Delia Duran. Con quest’ultima, conclusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia, si è concesso una vacanza e, tra un bagno in mare e un servizio fotografico, ieri, è stato ospite dell’Isola Party, il programma in onda su Mediaset Infinity, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Durante il collegamento, Alex Belli si è presentato vestito e truccato come un capitano dei pirati. Sorridente e in splendida forma, di fronte alla possibilità di ripetere l’esperienza da naufrago dell’Isola dei Famosi che ha già vissuto in passato, non si è tirato indietro ammettendo di essere pronto a volare in Honduras qualora dovesse arrivata una chiamata.

Alex Belli e il retroscena su Rocco Siffredi

Alex Belli sbarcherà in Honduras nelle prossime settimane? Di fronte a tale possibilità, l’attore, ai microfoni dell’Isola Party, ha risposto: “Se mi volete io prendo l’elicottero, mi lancio e vado a fare un po’ di scompiglio sull’isola. Il capitan Belli! Dovete sapere tra l’altro che in Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola, c’è il Capitan Morgan. In pratica è una figura particolare. Lui è un personaggio che scombussola i piani e fa i dispetti. Ruba le cose porta disordine. Quello è un ruolo che a me piacerebbe tantissimo”.

Sulla sua prima esperienza da naufrago che risale al 2015, inoltre, ha svelato un retroscena su Rocco Siffredi con cui ha vissuto quell’avventura. “Nella mia Isola c’era anche Rocco Siffredi e sono stato con lui sulla playa dove non indossavamo nulla” – ha ricordato Belli che, poi, di fronte ad una domanda della Marcuzzi, si lasciò andare ad un’affermazione ricevendo l’immediato conforto di Rocco Siffreci – “Alessia mi chiese come mi sentivo a stare accanto a Rocco e io le dissi che mi sentivo piccolissimo. Io ringrazierò sempre Rocco perché disse ‘no Alex Belli è super anche in quello’. Ma la verità è che guardando lui mi sentivo un ragazzetto”.













