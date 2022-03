Alex Belli “Amedeo Goria e Stella coppia? Sono felice”/ “Ora siamo a Sharm insieme”

Sono di poche ore fa le foto che mostrano Amedeo Goria e Stella, la stylist di Alex Belli, insieme a Milano. I due sono in atteggiamenti intimi e confermano la presenza di un rapporto molto speciale e più che amichevole a legarli. Di queste immagini si discute anche a Pomeriggio 5 con il diretto interessato che parla di “un’alchimia artistica” presente tra loro. In collegamento c’è anche Stella che ha per il pubblico una sorpresa: attualmente si trova a Sharm el-Sheikh e al suo fianco c’è Alex Belli. L’ex gieffino si mostra dunque nel collegamento, sorprendendo tutti i presenti. Barbara D’Urso non si lascia sfuggire l’occasione di potergli chiedere cosa pensa di questa ‘amicizia speciale’ tra la sua assistente e Amadeo Goria. Alex non si fa ripetere due volte la domanda.

Alex Belli felice dell’amicizia ‘speciale’ tra Amedeo Goria e la sua assistente Stella

“Le foto le ho viste e sono molto felice – esordisce Alex a Pomeriggio 5 – perché ho un grandissimo rispetto per Amedeo, è un grandissimo uomo, giornalista e sicuramente è un grandissimo collezionista d’arte e qui abbiamo comunque una donna artistica in tutta la sua bellezza”, commenta ancora l’ex gieffino. A chiudere la questione è proprio Stella, che su Amedeo conclude: “Mi vuole mettere nella sua collezione d’arte visto che lui colleziona quadri”.

