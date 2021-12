Alex Belli “Amo veramente Soleil”/ “Per lei sarei disposto ad andarmene per…”

Alex Belli è davvero innamorato di Soleil Sorge? A rispondere alla domana è lo stesso attore che, in un confessionale trasmesso nel daytime del 2 dicembre del Grande Fratello Vip 2021, si è lasciato andare ad un’importante dichiarazione nei confronti dell’influencer con cui trascorre la maggior parte del tempo sin dal primo giorno di convivenza nella casa più spiata d’Italia.

“Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature, amo quella parte sua debole. Queste cose fanno innamorare un uomo. Io sarei disposto ad andarmene via per lasciarla libera. Questa è l’espressione più alta del bene che si può provare”, sono state le parole di Alex che, alla Sorge, ha confessato di essere intenzionato a lasciare il Grande Fratello il 13 dicembre non riuscendo più a trattenersi. “Voglio andarmene via, nel senso che è meglio che esca. Non ho più la forza di controllarmi. Se non avessi avuto i miei impegni ci saremmo messi insieme di sicuro”, ha aggiunto.

La scorsa notte, Alex Belli e Soleil Sorge, dopo aver trascorso tutto il giorno tra scherzi, dichiarazioni e balli bollenti complice la serata di festa organizzata dal Grande Fratello Vip per l’aperitivo del giovedì sera, si sono ritrovati, come ogni notte, a letto, l’uno accanto all’altra. I due, anche prima di dormire, si lasciano andare a momenti di tenerezza tra baci, abbracci e coccole.

Il rapporto tra l’attore e l’influencer sta diventando sempre più forte. Dopo le prime discussioni, i due hanno ritrovato nuovamente la complicità e il feeling che c’è tra loro è stato immediatamente notato anche dai nuovi arrivati come Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli. Cosa accadrà, dunque, tra i due nelle prossime settimane?

