Alex Belli: “Amore libero con un uomo? Sì ho condiviso”/ “Non c’è confine di genere”

L’avventura bis di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 2021 non è ancora finita. L’attore, rientrato per risolvere la sua situazione sentimentale e fare chiarezza su chi sia la donna della sua vita tra Soleil Sorge e Delia Duran, ha ribadito di considerare Delia il suo amore. Nel corso della quaranteduesima puntata che ha decretato Lulù Selassiè come seconda finalista, Alex Belli ha risposto ad alcune domande scomode di Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, dopo averlo chiamato ad un confronto con Delia e Soleil, gli ha posto una serie di quesiti tra i quali anche uno sull’amore libero.

Cecilia Rodriguez attacca Delia Duran e il triangolo con Soleil e Alex/ "I sudamericani? Non tutti così"

Sia Belli che Delia hanno sempre difeso la scelta di praticare l’amroe libero purchè sia condiviso e ci sia rispetto nei confronti di tutte le parti. Signorini, così, incuriosità, rivolgendosi all’attore, gli ha chiesto: “Ok, ho una domanda di riserva: l’hai mai fatto con un uomo?”. Come avrà risposto Belli?

Alex Belli ha un chiarimento con Davide Silvestri/ "Non ti ho mai detto che…"

Alex Belli, la confessione sull’amore libero con un uomo

Alex Belli non ha avuto problemi a rispondere alla domanda di Alfonso Signorini e lo ha fatto senza filtri parlando di amore condiviso senza alcun genere. “Ho condiviso l’amore con un uomo, sì ho condiviso, ho condiviso una grandissima complicità, con una donna anche naturalmente. Sai l’amore è libero. L’amore Alfo è libero e non ha confine di genere. Noi abbiamo lottato tanti anni, io vengo anche dal mondo della moda. Qui poi abbiamo l’esempio del nostro Giacomo Urtis. Abbiamo lottato tantissimo per questa libertà. Io vivo in un mondo libero e non ho assolutamente problemi a testimoniare la mia esperienza”.

Alessandro Basciano, rissa sfiorata con Alex Belli: "Ti lancio un peso"/ "Non farmi…"

L’attore, tuttavia, oggi vuole riconquistare totalmente l’amore e la fiducia di Delia Duran con cui è pronto a trascorrere altri giorni nella casa del Grande Fratello Vip sicuro che tale esperienza fortificherà il loro rapporto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA