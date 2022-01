Alex Belli “Amore Libero? Ecco cosa significa”/ Signorini incalza “vuol dire andare a letto con altre donne?”

Da quando si parla di Alex Belli e Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip ci si è più volte imbattuti nel concetto di ‘Amore libero’. È così che l’attore definisce il rapporto che ha con sua moglie, un concetto che, tuttavia, lui non ha mai ben chiarito e che ha creato non pochi dubbi e confusione tra altri inquilini nella Casa. C’è ad esempio Katia Ricciarelli che, in diretta, chiede chiarezza ad Alex, sperando che lui sia quanto più schietto possibile. Anche Signorini poi si fa portavoce di questo dubbio amletico, e lo fa presente a Belli senza mezzi termini: “Amore libero vuol dire poter andare a letto con altre donne pur essendo sposati? Andiamo di concretezza!”

Alex Belli messo alle strette da Signorini sul suo significato di “Amore libero”

Alex Belli, pur nel suo consueto modo criptico, spiega il significato che ha per lui il concetto di amore libero: “Tu Katia hai vissuto tutto quello che io e Soleil siamo stati, e questo è quello che vivo nella Casa e fuori. Non mi sono nascosto, non ho avuto maschere. Il mio concetto di amore, di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia come quella di Sole, nonostante ad un certo punto noi abbiamo perso la bussola. È questo il concetto ed è lo stesso che ha Delia.”, conclude.

