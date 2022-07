Alex Belli, “Amore Libero” la sua hit dell’estate/ “Voglio un amore senza limiti…”

Alex Belli, dopo il Grande Fratello Vip si improvvisa cantante: arriva Amore Libero!

È finalmente uscito il singolo estivo di Alex Belli. Il titolo? Non poteva che essere Amore Libero! Lo aveva annunciato a giugno generando scalpore tra fan e no. Oggi, dopo circa un mese, il countdown è finalmente terminato con l’ufficiale uscita del singolo! È cosi che l’attore di CentoVetrine si è improvvisato cantante, grazie anche all’aiuto del produttore Emiliano Bassi, batterista e autore musicale, noto per aver lavorato con cantanti famosissimi come Laura Pausini, Giorgia, e altri. Come di evince del titolo l’argomento della hit è “l’amore libero”, ancora vi direte voi? Sì, ancora!

Dalla partecipazione di Alex al Grande Fratello Vip infatti l’attore non ha fatto altro che parlare di questo “amore libero”, in più reality, cercando così di giustificare il triangolo amoroso creatosi tra lui, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Prima definita “attrazione artistica”, poi una “questione di chimica”, infine amore libero, Alex ha più volte cercato di spiegare il suo punto di vista sulle relazioni senza però mai riuscire totalmente. Che sia finalmente arrivato il momento giusto? Con questa canzone toglie infatti ogni dubbio rimasto sul suo concetto di amore libero.

“Amore Libero”: il testo della canzone e i protagonisti del video musicale di Alex Belli

Ecco delle parti salienti della hit estiva con cui Alex Belli spiega la sua visione sull’amore libero. Prima, come a giustificarsi ancora del rapporto con Soleil, afferma di non star facendo qualcosa di strano o per cui nascondersi da i “perbenisti” dice: “Non cerco scuse neanche alibi, non ho bisogno di un santone né di avvocati o di contabili o di una giustificazione, non cerco scuse o frasi inutili”. Poi fa un riferimento al reality stesso, dunque il Grande Fratello dicendo: “Io e te viviamo in un reality che sembra solo pura finzione”. Infine con il ritornello chiarisce ciò che vuole: “Voglio un amore libero, libero. Fai l’amore libero, ti senti più libero”.

Il video del singolo non è ancora uscito, ma c’è una grandissima attesa tra i vari fan perché come si evince dalla copertina sono presenti sia della moglie Delia Duran che Stella Starlight. Chi è Stella? Il primo vero e unico “triangolo amoroso” di Alex Belli, altro che Soleil, l’attrice Stella Starlight, nonché assistente di Alex, avrebbe una relazione con lui e la moglie da ormai anni. Come ha ammesso Delia nel reality i tre avrebbero avuto anche rapporti comuni. Chiaro allora che ci sia enorme attesa per questo video musicale, fin dove si saranno spinti per sdoganare questo “amore libero”?