Alex Belli annuncia il colpo di scena a Verissimo: “Sparisco dalla TV”/ “Mi ritiro”

Alex Belli lancia la bomba a Verissimo. Stuzzicato da Silvia Toffanin, l’attore arriva a rivelare di essere pronto ad allontanarsi dalla scena per un po’. Citando la lettera scritta da Soleil Sorge ad Alex, la conduttrice chiede infatti al suo ospite quale sia il suo prossimo colpo di scena: “Cosa hai in mente? Cosa prevede ora il tuo storytelling?”, chiede lei. “Il mio colpo di scena è sottrarmi completamente, uscire di scena”, è la replica di Belli. La Toffanin, però, palesa il suo scetticismo: “Non lo farai mai, non ci credo. Voglio vedere, esci di scena, è impossibile.” “E invece ti stupirò.”, replica Belli. L’ex gieffino conferma di voler realmente sparire dalla televisione, ribadendolo anche alla Toffanin. Chiarisce, però, che per contratto dovrà essere nello studio del Grande Fratello Vip nella prossima puntata ma che dopo questa “potrò gestire diversamente”. Non resta che scoprire se Alex manterrà davvero questo suo proposito.

Silvia Toffanin attacca Alex Belli "Hai tradito Delia, basta negare"/ "Brutta figura"

