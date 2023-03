Alex Belli asfalta Tavassi: “Manipolatore”/ “Rovina il clima della casa del GF Vip…”

Alex Belli contro Edoardo Tavassi

Alex Belli è stato un protagonista indiscusso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip con il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. Per settimane, Belli è stato al centro delle dinamiche scatenando diverse opinioni sul web. Da semplice spettatore del Grande Fratello Vip 7, invece, Belli critica fortemente il cast scagliandosi, in particolare, contro Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina Tavassi è entrato in corsa nella casa di Cinecittà e, dopo aver conquistato grandi consensi tra il pubblico, settimana dopo settimana, ha cominciato a dividere il web.

L’atteggiamento di Tavassi nei confronti di Antonella Fiordelisi ha scatenato le dure critiche di Sonia Bruganelli condivise da Alex Belli. L’attore, con un tweet, ha dato ragione a Sonia Bruganelli e criticato duramente Edoardo Tavassi che, a detta di Belli, con il suo atteggiamento, avrebbe rovinato il clima sereno della casa.

Le parole di Alex Belli contro Edoardo Tavassi

“Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi”, le dure parole pronunciate da Sonia Bruganelli su Edoardo Tavassi. Parole riprese in parte da Alex Belli che dà totalmente ragione all’opinionista del Grande Fratello Vip.

“Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa. Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”, ha cinguettato Belli.

Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la @SBruganelli l’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa… ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio! — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 2, 2023













