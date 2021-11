Alex Belli attacca Aldo Montano/ “Mi avrebbero cacciato se avessi fatto quello…”

Alex Belli attacca Aldo Montano tornando a parlare della lite che ha avuto con il campione olimpico con Soleil Sorge e Davide Silvestri. L’attore e il campione olimpico non si sono chiariti e, nonostante la convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si tengono a debita distanza trascorrendo il tempo con persone diverse e senza rivolgersi la parole. Ripercorrendo la rissa sfiorata, Alex Belli si scaglia contro l’atteggiamento che Montano ha avuto nei suoi confronti.

“Fuori mi fa vorrei darti uno schiaffo in faccia. Sei Aldo Montano, sei la persona che voleva trasmettere valori di sportività e umanità e in casa non mi saluta e non incontri il mio sguardo. Se l’avessi fatta io questa roba qua, mi avrebbero già cacciato”, dice un Alex Belli arrabbiato a Davide Silvestri e Soleil Sorge.

Alex Belli: “Non ho niente da chiarire con Aldo Montano”

Alex Belli non ha alcuna intenzione di fare un passo nei confronti di Aldo Montano. Durante una conversazione con Soleil Sorge, ribadisce il suo punto di vista nei confronti del campione olimpico con cui non ha più rapporti dopo la lite. “Sono un po’ allibito, mi continua a schivare” – dice Alex. “Non ho niente da chiarire. Non ho rancore nè rabbia”, aggiunge.

Belli si dice convinto che la lite sia nata perchè Aldo Montano nutriva dei pensieri nei suoi confronti che non aveva ancora tirato fuori. “Apprezzo la sua coerenza di non essere un falso buonista come prima“, ha detto ancora l’attore. Montano e Belli, per ora, si tengono a debita distanza, ma domani sera saranno l’uno contro l’altro durante la puntata con Signorini. Cliccate qui per vedere il video.

