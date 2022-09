Alex Belli attacca Orietta Berti/ “Non ha capito su che cosa si basa il GF Vip”

Orietta Berti: frecciata ad Alex Belli e al suo amore libero

Il 19 settembre inizierà la settimana edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini, mentre le opinioniste sono Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. La sua presenza è stata criticata anche da due ex concorrenti della sesta edizione, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, che avrebbero preferito vedere un volto nuovo al posto della celebre cantante, che ha preso il posto di Adriana Volpe. Sulle pagine del settimanale Mio, a pochi giorni dal debutto del GF Vip 7, Orietta Berti ha ammesso di conoscere i due ex gieffini e ha anche lanciato una frecciatina ad Alex Belli, uno dei protagonisti indiscussi della passata stagione del reality. “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”, ha detto senza mezze misure la Berti che è sposata dal 1967 con il marito Osvaldo.

Alex Belli risponde a Orietta Berti

Alex Belli non ha gradito la stoccata di Orietta Berti e ha prontamente risposto sui suoi canali social: “Aspetto al varco la Sig.ra Berti, in questa nuova stagione. Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF Vip! Buona fortuna”. Nelle sue storie Instagram l’attore si cimentato con una personale interpretazione del brano “Fin che la barca va”, celebre successo di Orietta Berti. Alcuni fan di Belli non hanno apprezzato le dichiarazioni di Orietta Berti: “Le parole che ha rilasciato la Berti su Alex Belli non mi sono affatto piaciute… non tollero le persone che giudicano la vita privata degli altri… nessuno può insegnare la vita… ognuno la vive come vuole”.

