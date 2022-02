Alex Belli avverte Delia Duran “Nathalie Caldonazzo è frustrata che ti manipola”/ “Non è l’amica che pensi”

Alex Belli torna indiscusso protagonista al Grande Fratello vip in corso, con uno scontro inedito e a distanza con la sua nemica giurata, Nathalie Caldonazzo. Al Grande fratello vip, l’attrice si era schierata contro di lui e dalla parte della promessa sposa, Delia Duran, rispetto al triangolo che lo vede protagonista con Soleil Sorge e la venezuelana nella Casa, attribuendogli un disagio psicologico, che lui non manda giù. Tanto che, in un nuovo confronto con Delia, al rientro in casa Alex ora rispedisce alla mittente le critiche sul piano psicologico, dandole della “frustrata”.

Grande Fratello vip, Alex Belli si confronta con Delia Duran

Dopo la nuova nonché 41esima diretta del Grande Fratello vip in corso, in onda il 14 febbraio 2022 su Canale 5, Alex Belli si confronta con Delia Duran, rispetto ai condizionamenti che secondo lui la venezuelana subirebbe dall’attrice nella Casa. Nathalie Caldonazzo. In confidenza con Delia, aveva esortato la venezuelana a tenerlo lontano vista l’intimità raggiunta con Soleil Sorge nella Casa: ” Lui è un narcisista patologico e malato di mente”. Un’uscita che Belli non tollera, come lui stesso palesa al nuovo chiarimento a quattrocchi con Delia.

Alex Belli e l’affondo a Nathalie Caldonazzo, al Grande Fratello Vip

Rispetto all’uscita al vetriolo di Nathalie Caldonazzo sul suo conto, quindi, Alex Belli risponde invitando Delia Duran a non dare credito alla coinquilina bionda, con un duro affondo sul personale sferrato contro l’attrice: “Una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare…”. E la confidenza prosegue con un preavviso, che prelude ad una guerra a Nathalie: “…Quella manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo, piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica, Nathalie Caldonazzo, non è l’amica che tu pensi”. Insomma, l’attore sembra avere il dente avvelenato nei riguardi di Nathalie: che possa a breve esplodere un duro scontro, nella Casa dei vipponi, tra i due nemici giurati? Nel frattempo, è in corso il televoto per il posto di seconda finalista del Gf vip 2022, tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Sélassié: che la “terza incomoda” tra i promessi sposi possa seguire Delia dritta in finale? La puntata finale che decreterà il vincitore del Gf vip è, intanto, attesa per il prossimo 14 marzo 2022, su Canale 5. Vedremo chi sarà a trionfare.

