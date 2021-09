Alex Belli balla con Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip/ Video, lo prende sulle spalle: fan commossi

Nonostante sia iniziato solo da pochi giorni, il Grande Fratello Vip ha già portato alla nascita di alcuni legami speciali, come quello tra Alex Belli e Manuel Bortuzzo. Tra l’attore e la giovane promessa del nuoto, infatti, è nata una bella amicizia, fatta di gesti complici e soprattutto dell’assenza di imbarazzi legati alla disabilità del ragazzo. Alla vigilia della nuova puntata del reality in prima serata, i Vipponi hanno deciso di trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza.

Complice la musica in giardino messa dal GF, i concorrenti si sono rilassati ballando. Ad unirsi alle danze è stato anche Manuel Bortuzzo grazie all’intervento spiazzante ma al tempo stesso molto apprezzato da tutti di Alex Belli che ha prontamente preso il suo giovane nuovo amico sulle spalle, unendosi con lui al divertimento e scatenandosi sulle note di una canzone di Achille Lauro. Il gesto dell’ex attore di Centovetrine ha commosso gli utenti del web che hanno subito ribattezzato Belli come una delle rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Alex Belli balla con Manuel Bortuzzo: complicità e amicizia al Grande Fratello Vip

Poche ore prima di lanciarsi nelle danze, Manuel Bortuzzo ed Alex Belli avevano condiviso la piscina dedicandosi insieme al nuoto. Anche in quel caso l’attore aveva manifestato tutto il suo fare fraterno, assicurandosi che il giovane amico fosse in sicurezza e seguendolo con lo sguardo prima di cimentarsi in una nuotata con lui.

Un momento di amicizia, complicità ed integrazione tra i due ragazzi che si è rinnovato in serata, quando la musica è diventata il nuovo pretesto per includere Manuel nelle dinamiche del gruppo nonostante la sua disabilità causata dalla terribile sparatoria nel 2019 che lo ha costretto su una sedia a rotelle appena ventenne. Quel ballo, con il giovane sulle spalle di Alex, sereno e sorridente, ha sciolto il cuore di molti fan che hanno condiviso in migliaia il video sui social: “Nulla da dire, solo grazie Alex”, scrive un utente condividendo il breve filmato. Ed ancora: “Che tenerezza, bravo Alex. Commossa”, “Avevo dei pregiudizi su Alex Belli. Mi sta facendo ricredere”, “Scena bellissima”, “Non importa se non cammini, è la testa che conta!”, “Quel video commuove, per sempre nel mio cuore”, “Piango”.

