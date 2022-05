Alex Belli: “Barù? Una farsa con Jessica”/ “La Selassiè e Simone Bonaccorsi? Visti…

Alex Belli: la verità su Jessica Selassiè e Simone Bonaccorsi

Alex Belli senza filtri ai microfoni di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini. L’attore ha parlato del rapporto tra Barù e Jessica Selassiè spiegando di non aver mai creduto all’interesse di Barù nei confronti della vincitrice del Grande Fratello Vip. Alex Belli ha parlato, in particolare, di Jessica che è stata pizzicata in compagnia di Simone Bonaccorsi, un amico dello stesso Belli.

“La factory purtroppo crea dei match pazzeschi. Il mio Simo che, tra l’altro, era qui un po’ di tempo fa… sì, lui si è lasciato andare ed ha fatto pure una bellissima paparazzata con mia moglie e pensava che io mi incazzassi. In verità Jessica e Simone si sono incontrati nell’ascensore dove ho fatto la festa e lì sono scattati i cambi di numeri telefonici. Dove si sono scambiati i numeri? Io li ho persi di vista, c’è stato un buio totale… è un’allusione? E certo!”, ha spiegato l’attore.

Alex Belli contro Barù

Alex Belli non sa cosa stia accadendo tra Jessica e Simone Bonaccorsi. Tuttavia, l’attore, nella sua spiegazione, cita anche Barù che nella casa sembrava interessata a Jessica. A tal proposito, Belli è convinto che il nipote di Costantino Della Gherardesca abbia finto con Jessica. “Da Milano li ho visti a Roma il giorno dopo”, ha detto ancora Belli su Jessica e Bonaccorsi.

“Non so nulla? Simone non mi racconta dettagli ma spero che se sono rose fioriranno anche perché sarà molto più vero di tutta la liaison dei Jerù che invece era tutta una grandissima farsa da parte di Barù”, ha concluso.

