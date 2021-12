Alex Belli: “Bello ritrovare Delia, mi manca Soleil”/ “Gf? Discepoli mi han tradito…”

Alex Belli, protagonista dell’attuale edizione del GF Vip 2021 e squalificato dalla Casa il 13 dicembre scorso, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. Subito, l’attore ha dichiarato che tornare alla vita di tutti i giorni e ritrovare la sua Delia Duran “è stato bello: avevo voglia di riappropriarmi della mia vita, della mia famiglia. Avevo tantissime cose da finire sul posto di lavoro; peraltro, il mio socio e amico Mirko Gancitano mi aspettava a braccia aperte. Noi facciamo campagne pubblicitarie per aziende, soprattutto nel mondo della moda”.

Guenda Goria frecciata a Soleil Sorge/ "Ora si ritrova con il cerino in mano"

Progetti futuri? “Abbiamo un bellissimo progetto con Mirko, Guenda Goria e altri amici, un work in progress che era iniziato prima del Covid. Si tratta di una cosa carina, che vedrete più avanti”. Ma un ritorno a Roma, a Cinecittà, ci sarà per Alex Belli? “Sì, sicuramente, in quanto siamo al giro di boa, abbiamo tante cose da raccontare e tanti accadimenti che succederanno e speriamo vi facciano piacere. La mia partecipazione ci sarà dallo studio di Alfonso Signorini. Non mi manca la Casa, mi mancano le anime della Casa: Davide, Manila, Katia e la nostra Soleil. Non è vero che non la seguo più sui social. Non me ne frega niente degli unfollowing, volo molto più alto di questa roba”.

Alex Belli "Il tradimento di Delia Duran? Ho le spalle larghe"/ "Soleil? Siamo usciti dal binari"

ALEX BELLI: “GF VIP 2021? I MIEI DISCEPOLI MI HANNO TRADITO”

Nel prosieguo del suo intervento a “Trends&Celebrities”, Alex Belli ha asserito che “ai miei coinquilini vorrei fare trovare un po’ più di comprensione sotto l’albero. Ho cercato per tre mesi di creare equilibri e situazioni di coerenza. Mi dispiace tantissimo che gli stessi discepoli che erano al mio fianco mi abbiano tradito. Lì dentro è una bolla, in cui vivi, crei dinamiche, amicizie e legami che, chiaramente, servono per potere stare nella Casa. Poi, fuori, ritrovi la tua vita vera”.

Delia Duran, dubbi su Alex Belli "Sto soffrendo tanto"/ "L'ho perdonato ma è strano"

Delia, presente in collegamento, ha detto di avere ritrovato il suo amore, che la sta finalmente riconquistando e con cui trascorrerà il Natale: “Saremo a casa con i miei genitori, i miei fratelli, la mia grande famiglia di Parma – ha concluso Alex Belli –. Ci sarà anche la mamma di Delia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA