Alex Belli boccia il triangolo dell’Isola Roger-Estefania-Beatriz/ “Le copie non sono mai come gli originali”

Alex Belli commenta il triangolo dell’Isola dei Famosi 2022

Alex Belli, uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stato ospite di “Casa Chi” per commentare le ultime dinamiche dell’Isola dei Famosi 2022, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ricordiamo che l’attore di CentoVetrine è stato uno dei naufraghi (eliminato in semifinale) della decima edizione del reality. Il giornalista Valerio Palmieri ha voluto parlare con Alex Belli della “chimica artistica” che è nata tra Roger Balduino ed Estefania Bernal. Negli ultimi giorni in Honduras è arrivata Beatriz Marino, ex del modello. “Le carte copiative non sono mai come gli originali. Anche se capisco che i triangoli sono allettanti per la tv generalista. Però l’intrattenimento va saputo fare”, ha detto l’attore.

Alex Belli: “Roger, che è un bravissimo ragazzo ma nel campo della tv ha un bel po’ di polenta da mangiare”

Incalzato dai giornalisti di “Casa Chi”, Alex Belli ha così commentato il triangolo amoroso nato sull’Isola dei Famosi 2022 tra Roger Balduino, Estefania Bernale e Beatriz Marino: “Roger, che è un bravissimo ragazzo, lavora bene nella moda, ma nel campo della tv ha un bel po’ di polenta da mangiare”. L’attore di CentroVetrine ha rivelato di aver ricevuto delle foto di Roger Balduino, ma non hanno mai lavorato insieme. In poco tempo le parole di Alex Belli hanno iniziato a rimbalzare sul web. Alcuni hanno criticato i commenti dell’attore: “È buffo sentire Belli dire, all’inizio del video, che non si intromette nei fatti degli altri e poi fa tutt’altro” e “Sempre a parlare degli altri.. ah si certo tu puoi raccontare solo il circo… solo quello sai fare”. Altri invece hanno condiviso la sua opinione, accusando gli autori dell’Isola dei Famosi di non avere “fantasia e creatività”.

