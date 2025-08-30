Alex Belli, chi è: attore e modello, ha calcato i palchi più importanti del mondo prima di diventare un personaggio tv grazie ai reality

La carriera di Alex Belli è cominciata grazie ad un booker di un’agenzia di moda, che ha notato il suo aspetto avvenente, proponendogli di cominciare a fare casting e a sfilare. Così Alex Belli ha cominciato la sua carriera da modello, sfilando prima per Giorgio Armani e poi per tanti altri brand di moda, calcando i palchi più importanti del mondo, da Londra a Parigi fino a New York. Dopo essersi messo in mostra con la sua bellezza, Alex Belli ha deciso di iniziare a studiare recitazione: sono arrivati così i primi spot televisivi e dopo ancora le prime fiction televisive, come Centovetrine, che lo ha visto come protagonista dal 2010 al 2016 nel ruolo di Jacopo Castelli. Diventato ormai un personaggio conosciuto, Alex Belli ha iniziato a prendere parte a diversi reality show, come L’Isola dei Famosi e dopo ancora il Grande Fratello, che lo ha visto tra i protagonisti nel 2021.

Alex Belli, chi è: il caos al Grande Fratello

Proprio nella casa del Grande Fratello, Alex Belli ha fatto parlare molto di sé per via del triangolo che si era creato tra lui, la moglie Delia Duran e la concorrente Soleil Sorge. In quel momento Alex Belli ha rivelato che con la moglie – che poi si è rivelata non essere tale, ma solamente sua compagna – vivono una relazione aperta, che dunque consente ad entrambi di avere altre storie e relazioni dal punto di vista fisico. Proprio il comportamento avuto nella casa del GF nei confronti di Soleil Sorge e della moglie Delia Duran, però, ha fatto sì che Alex Belli venisse bersagliato di critiche: il suo comportamento non fu infatti apprezzato dal pubblico a casa e ancora oggi, dopo sei anni, quanto accaduto davanti alle telecamere resta uno degli eventi nella casa più chiacchierati e in grado di destare shock e stupore.