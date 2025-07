Alex Belli chi è: dal successo con CentoVetrine al Grande Fratello: ex moglie, ex fidanzata, innumerevoli flirt e coppia aperta con Delia Duran

Puntata dedicata alle coppie questa sera di Storie al Bivio Show, programma di Monica Setta che incentrato su interviste toccanti e delicate a tanti ospiti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Ci saranno anche Delia Duran ed Alex Belli e scopriamo meglio chi è quest’ultimo, il marito di Delia Duran. All’anagrafe Alessandro Gabelli, nasce a Parma 43 anni fa in una famiglia numerosa, è il primo di quattro fratelli. La sua famiglia gestiva un allevamento di cavalli ma lui sin da piccolo si appassiona al mondo dello spettacolo, prima diventa modello e poi attore.

La svolta nella carriera di Alex Belli arriva grazie al ruolo di Jacopo Castelli in CentoVetrine. In seguito partecipa a moltissimi reality diventando un habitué. Nel 2015 è tra i naufraghi de L’Isola dei famosi dove ha un breve flirt con Cristina Buccino, in seguito insieme alla sua attuale compagna è tra le coppie di Temptation Island 2025 e più di recente concorrente al Grande Fratello Vip dove ancora una volta finisce al centro del gossip per la sua amicizia molto stretta e speciale con Soleil Sorge. Alex Belli ha anche preso parte a Ballando con le stelle 2012 e ad una scorsa edizione di Tale e Quale Show dove si è cimentato nelle imitazioni di cantanti italiani ed internazionali.

Katarina Raniakova e Mila Suarez, ex moglie ed ex fidanzata di Alex Belli

La vita privata di Alex Belli è molto travagliata, nel 2013 sposa la modella slovacca Katarina Raniakova da cui divorzia ufficialmente nel 2017. Successivamente l’ex moglie di Alex Belli rivelerà di essere stata tradita varie volte dall’attore. Dal 2017 al 2019 ha una storia sentimentale con Mila Suarez che finisce al centro del gossip. I due spesso sono ospiti da Barbara D’Urso a Domenica Live ma anche il loro amore naufraga in modo burrascoso. Infine dal 2018 è legato alla modella venezuelana Delia Duran. I due si sono scambiati le promesse di matrimonio e sposati nel 2021. In interviste più recenti hanno ammesso di voler allargare la famiglia con un figlio e di essere pronti a ricorrere alla fecondazione assistita.