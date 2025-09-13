Alex Belli sarà uno dei protagonisti della prossima puntata per Storie di Donne al Bivio. L'uomo

Alex Belli è un modello e attore che parteciperà come ospite alla trasmissione Storie di Donne al Bivio, evento in onda sabato 13 Settembre 2025. Negli ultimi anni abbiamo visto in più riprese Alex Belli in diversi ruoli televisivi e c’è grande curiosità riguardo chi sia davvero, vediamo quindi alcuni retroscena riguardo la vita di Alex Belli.

Alex Belli nasce a Parma il 22 Dicembre 1982 ed è il primo di quattro figli maschi. I genitori gestiscono un allenamento di cavalli, lui da giovanissimo studia come geometria ma pian piano inizia a lavorare prima in ambito musicale e poi nella moda dove ottiene pian piano grandi risultati, lavora come speaker radiofonico e nel 2001 si trasferisce a Milano.

Inizia con la moda ma dopo un pò prosegue con una carriera come attore e vive il suo exploit partecipando alla Soap Opera Centrovetrine che lo fa conoscere al Grande Pubblico. Negli anni ottiene però grande successo, partecipa a Ballando con le Stelle e a L’Isola dei Famosi ma anche a tanto altro.

Alex Belli, i matrimoni e i problemi costanti

Alex Belli ha un grande rapporto con il mondo dei reality, lavora in vari mondi e nel 2021 fa discutere la sua apparizione al Grande Fratello Vip dove si divide nella liaison con Soleil Jorge e poi ovviamente con la moglie Delia Duran. Alex viene poi squalificato per non aver rispettato le regole per il Covid e torna dopo solo come super ospite speciale.

Nel 2013 Alex Belli ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, poi ha vissuto qualche flirt e nel 2021 ha scambiato le promesse di matrimonio con la modella venezuelana Delia Duran, la conosce esattamente nel 2018. Al Grande Fratello fa discutere per i rumors su Soleil e Delia entra nel Grande Fratello per fare chiarezza.

Nel corso di un’intervista di qualche anno fa Alex Belli ha parlato del fatto che desidera avere figli ma che al momento non riescono ad averli. Entrambi hanno chiarito che sono pronti a usare anche metodi alternativi e che desiderano diventare genitori, un desiderio che al momento non sono ancora riusciti ad esaudire, malgrado tutto.